憂無症狀成破口 居家檢疫結束須再自主管理7天

外界憂心無症狀居家檢疫者可能成防疫破口，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥5日表示，即日起，結束居家檢疫者都要延長自主健康管理7天。若有旅遊史，有任何症狀都應通報、就醫。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社 109年4月5日

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北5日電）一名自美國返台男性自覺沒症狀但確診武漢肺炎，且傳染給妻子。指揮中心今天說，即起結束居家檢疫者，要額外自主健康管理7天。若有旅遊史，有任何症狀應通報、就醫。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣新增8例武漢肺炎確診（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），都是境外移入。其中一例為本土個案的同住家人，為一起家庭群聚。

新增的案356為60餘歲男性，曾在2月底到3月中到美國工作，他自覺沒有症狀。但因其妻子確診本土武漢肺炎，而列為接觸者採檢後確診。指揮中心研判，因其妻子沒有出國史，感染源應是旅美丈夫。

不過，案356自覺沒有症狀，也沒有通報採檢，外界憂心無症狀的居家檢疫者可能成防疫破口。

指揮中心發言人莊人祥在記者會表示，356案3月17日從美國回來需自主健康管理，雖有輕微的腹瀉，沒有其他症狀，自覺是無症狀，沒有通報也沒有採檢，是跟其太太疫調時才發現有腹瀉。

莊人祥說，是否沒有症狀，與每個人的病識感、疼痛的耐受程度有關，若本身就有過敏史，也可能覺得症狀沒什麼。因此從3月19日起，境外移入的人都要居家檢疫14天，且從今天起解除檢疫者，必須額外再自主健康管理7天，盡量避免出入公眾場所，且外出要戴口罩，避免傳染給他人。（編輯：管中維）1090405