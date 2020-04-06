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口罩電鍋消毒態度轉變 陳時中：因要嚴謹實驗

最新更新：2020/04/06 11:44
指揮中心對於口罩利用電鍋消毒後重複使用的態度轉變，指揮官陳時中說，過去食藥署認為只有報告，沒有實證不夠嚴謹，這段期間經過驗證後，確定沒問題才對外宣布。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月5日
指揮中心對於口罩利用電鍋消毒後重複使用的態度轉變，指揮官陳時中說，過去食藥署認為只有報告，沒有實證不夠嚴謹，這段期間經過驗證後，確定沒問題才對外宣布。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月5日

（中央社記者余曉涵、陳偉婷台北6日電）指揮中心對於口罩利用電鍋消毒後重複使用的態度轉變，指揮官陳時中說，過去食藥署認為只有報告，沒有實證不夠嚴謹，這段期間經過驗證後，確定沒有問題才對外宣布。

中央流行疫情指揮中心今年2月認為口罩用電鍋消毒重複利用恐有破壞結構影響防護的疑慮，不過日前卻又轉變態度對外表示，口罩可以利用電鍋消毒重複使用，也可達到同樣防護作用。

對此，指揮中心指揮官陳時中今天早上在記者會中表示，讓口罩能夠增加使用次數是他們期待的事。

陳時中說，過去食藥署在專業的角度上，認為用電鍋消毒口罩並重複使用沒有相關實證，讓民眾這麼做並不夠謹慎，因此在這段期間內也針對布口罩、電鍋消毒口罩等做相關實驗。

陳時中表示，實驗中有證實相關報告的內容是沒有問題的，才願意對外表示相關方法是有效的，也是可以做的。

陳時中表示，食藥署過去認為需要更嚴謹，他也認為是對的，要驗證過後確定沒問題才對外宣布。（編輯：李錫璋）1090406

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