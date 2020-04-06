防疫和經濟都重要 陳時中：若矛盾會以防疫優先

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北6日電）防疫手段日趨強烈，許多人宅在家，業者叫苦連天。指揮中心指揮官陳時中今天回應相關議題時說，經濟和防疫都是重要的社會問題，但防疫優先，隨時因應疫情選出最好的方式。

中央流行疫情指揮中心上午在記者會宣布，清明連假民眾南來北往往來密切，且觀光景點人潮擁擠，民眾若在連假期間曾到人潮擁擠的地方活動，要自主健康管理14天，且避免出入公眾場所，外出要戴口罩，盡可能在家上班。身體不適要打1922，就醫告知旅遊史。

有媒體在記者會提問，防疫措施增加，景點業者多有抱怨，目前是「防疫陳時中」，但「經濟陳時中」什麼時候上場，防疫和經濟如何平衡。

陳時中表示，這是一個重要的社會問題，「不過我們認為防疫優先」，但當然不是除了防疫，其他全部都沒有，會隨時因應疫情因地制宜，選出最好的方式。有政府會做事會安心，任何措施會跟相關經濟單位做最好討論，選擇最好方式。但有矛盾的情況下，會以防疫為優先。

此外，也有媒體提問，中國大陸學生私人群組有恐嚇陳時中的相關訊息；指揮中心副指揮官陳宗彥說，相關假訊息、恐嚇言語，警方會出面處理也會了解實際狀況，所有人的人身安全都應該在台灣土地上受到保護。（編輯：張雅淨）1090406