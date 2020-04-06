武漢肺炎／誤以為居家檢疫時間已過 桃園男子去台南將受罰

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市一名居家檢疫人員，誤以為自己已解除列管，不但外出用餐，更搭乘高鐵南下台南老家，桃園市警局中壢分局今天表示，將依規定製作查訪表後，移送桃園市政府衛生局裁處。

中壢警分局青埔派出所副所長李文雄表示，警方在2日晚間6時1分許接獲告警簡訊，轄內列管的居家檢疫人員21歲謝男疑似外出。員警調查發現，謝男在2日上午11時12分許離開住所後，先在洽溪路上一處店家用餐，並於下午2時20分搭乘高鐵南下，3時47分抵達台南後返回鹽水區老家。

李文雄指出，警方已電話聯繫謝男時，謝男告訴員警，以為2日已經解除列管才會外出用餐並搭乘高鐵南下，但經過警方確認後，正確的解除列管時間為3日凌晨0時，因此警方立即要求謝男返家，並依規定製作查訪表後移送衛生局裁處。

衛生局表示，目前警方警方仍在調查中，衛生局會在收到相關資料後，依法進行懲處，同時也再度呼籲，請居家檢疫及隔離人員，務必要確實遵守相關規定，若違反相關規定，經查獲一定會進行裁罰，也請民眾不要心存僥倖。（編輯：李錫璋）1090406