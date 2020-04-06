憂員工去11景點成破口 侯友宜：要求自主管理

中央流行疫情指揮中心為避免疫情擴散，在4日發送2則「國家級警報」，提到11個台灣熱門風景區與景點；新北市長侯友宜（圖）6日表示，為避免成防疫破口，已要求去過的同仁自主健康管理，如果有需要可在家上班。中央社記者王鴻國攝 109年4月6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）清明節連假11景點人潮引發警報；新北市長侯友宜表示，為避免成防疫破口，已要求去過的員工自主健康管理，必要時可在家上班。至於五一勞動節是否取消連休，他說「尊重中央」。

侯友宜今天出席市政行程接受媒體聯訪時，媒體詢及清明節連假有11景點出現人潮恐引防疫破口問題，他表示，今天一早已跟所有主管交代瞭解員工在連假期間是否有去這些景點旅遊，如果有的話，除要自主通報、自主健康管理外，如果有需要的話，也可以在家上班。

他表示，新北在這次清明節假期就針對各風景區做好分流的路線，所以，不管是金山老街、九份甚至淡蘭古道等地的人潮，都因為分流的關係大幅下降，下降幅度約達7、8成左右，所以不會造成人潮擁擠。

他表示，未來若有連續假日的時候，新北仍會持續做好人潮的分流管控。最擔心的就是夜市，市府也會派員拿著宣導牌去提醒所有的業者要戴上口罩，客人用完餐戴上口罩，用餐的過程一定要保持一定的距離。

由於後續仍有五一勞動節連假跟端午節連假，媒體詢及侯友宜對取消連假的專家建議表示意見，侯友宜表示，他對國人防疫的觀念還是深具信心，所以連假要不要分流來放，他「尊重中央」，但若仍連休，新北也會及早做好因應準備。（編輯：李錫璋）1090406