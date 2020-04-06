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武漢肺炎疫情5/100

9日起可寄口罩到海外 得先上網申請許可證

最新更新：2020/04/06 15:09
9日起民眾可將30片口罩寄到國外。指揮中心公布流程，寄口罩須先上網申請，寄件人和收件人都要有中華民國籍，申請後會收到輸出許可證，再經由郵局或快遞運送。中央社記者王騰毅攝　109年3月30日
9日起民眾可將30片口罩寄到國外。指揮中心公布流程，寄口罩須先上網申請，寄件人和收件人都要有中華民國籍，申請後會收到輸出許可證，再經由郵局或快遞運送。中央社記者王騰毅攝　109年3月30日

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北6日電）9日起民眾可將30片口罩寄到國外。指揮中心公布流程，寄口罩須先上網申請，寄件人和收件人都要有中華民國籍，申請後會收到輸出許可證，再經由郵局或快遞運送。9日上午9時起就可申請。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會表示，9日口罩新制上路，成人可14天領9片，小孩可14天領10片，也可每2個月寄口罩到國外一次，每次30片。

指揮中心物資組長王美花也在記者會公布寄口罩到國外的流程，她說，民眾要先線上申請，經濟部貿易局所設專屬網站，登入系統後輸入資料，包括寄件人、收件人、身分證字號、親屬關係、手機號碼、口罩數量（30片以內）、金額（每片5元乘上片數）。

王美花說，線上系統會跟內政部連線檢核是否為親屬關係，收件人是否還在國外也查得到，且雙方都要有中華民國國籍，確認無誤後就會核發輸出許可證，用簡訊寄送到手機。

收到許可證號後可到郵局或快遞，提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入後會列印許可證標籤，貼在郵包上寄送。快遞則要提供許可證號碼，會辦理檢疫報關，不用繳報關費用，向快遞繳交相關費用。

王美花說，如果民眾不會上網，可以傳真或到貿易局辦理，將有專人協助將資料登入許可證申請系統。系統7日就會上線，9日上午9時開始申請。（編輯：卞金峰）1090406

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