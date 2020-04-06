染武漢肺炎可能嚴重腹瀉 病毒量發病一週內最高

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北6日電）腹瀉列入武漢肺炎確診通報定義，專家張上淳今天說，確診者腹瀉情形從輕微到嚴重都有，有人甚至一天拉上7、8次。國內病例統計也發現，感染者病毒量在發病一週內最高。

近期愈來愈多武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案出現腹瀉症狀。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示，觀察國內確診者的腹瀉狀況，從輕微到嚴重腹瀉的人都有，甚至有人一天會拉到7、8次。

張上淳說，腹瀉是常見的生理現象，日常生活中可能因為諾羅病毒、食物中毒、餐廳食物污染等原因而腹瀉；近日的狀況會對有嚴重腹瀉者比較擔心，尤其有旅遊史或接觸史者。至於沒有相關接觸史，不用因為拉一、兩次肚子就擔心是武漢肺炎。

近日有國外研究指出，武漢肺炎確診者出現症狀後5天，病毒可在咽部大量複製，最具有感染力。

張上淳表示，從台灣第一個個案開始，就建議要追蹤病患的核酸檢測狀況，觀察到剛開始病毒量最高，病人開始發病時病毒量偏高，症狀緩解之後會下降。發病前則沒有偵測到，因此沒有資料。

張上淳說，無症狀者還是有機會將病毒傳染出去，但是沒有足夠的科學證據。國外比較多資料顯示，無症狀者還是會傳播，可能密切接觸而產生風險，但因為沒有咳嗽等狀況，要傳出去的機會可能比較小。（編輯：管中維）1090406