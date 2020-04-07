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桃園市洽公實名制再升級 9日起擴及公所戶地政

最新更新：2020/04/07 12:36
桃園市政府實名制洽公從實施以來運作順暢，因此市府決定，從9日起，各區公所、地政事務所、戶政事務也都將同步實施實名制洽公，請民眾隨身攜帶市民卡或是身分證，以方便在進入政府單位洽公時查驗。（桃園市政府祕書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　109年4月7日
桃園市政府實名制洽公從實施以來運作順暢，因此市府決定，從9日起，各區公所、地政事務所、戶政事務也都將同步實施實名制洽公，請民眾隨身攜帶市民卡或是身分證，以方便在進入政府單位洽公時查驗。（桃園市政府祕書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　109年4月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市政府從1日起實施洽公實名制，民眾進入市政大樓必須出示市民卡或身分證供登記，市長鄭文燦今天表示，9日起將擴及區公所、戶政及地政事務所，也建議民眾洽公時戴口罩。

鄭文燦上午出席防疫暨紓困專案會議後受訪表示，實名制洽公從實施以來，在市府運作順暢，因此市府決定，從9日起，各區公所、地政事務所、戶政事務也都將同步實施實名制洽公，請民眾隨身攜帶市民卡或是身分證，以方便在進入政府單位洽公時查驗。

鄭文燦指出，在各部會的宣導之下，目前洽公民眾戴口罩的比例已經達到9成，市府雖未強制民眾洽公戴口罩，但會以在大門口設置勸導立牌的方式加強勸導，也建議民眾盡量戴口罩，共同防止武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的傳播。（編輯：李錫璋）1090407

桃園市政府從1日起實施洽公實名制，民眾進入市政大樓必須出示市民卡或身分證供登記，桃園市長鄭文燦（圖）7日表示，9日起將擴及區公所、戶政及地政事務所，也建議民眾洽公時盡量戴口罩，防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的傳播。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月7日
桃園市政府從1日起實施洽公實名制，民眾進入市政大樓必須出示市民卡或身分證供登記，桃園市長鄭文燦（圖）7日表示，9日起將擴及區公所、戶政及地政事務所，也建議民眾洽公時盡量戴口罩，防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的傳播。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月7日
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