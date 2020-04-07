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LINE新增點餐外帶功能 首波500店家上線

最新更新：2020/04/07 16:21

（中央社記者吳家豪台北7日電）為輔助餐飲店家串接LINE平台，並呼應中央流行疫情指揮中心推動社交距離，通訊軟體LINE今天宣布店家查詢服務LINE SPOT新增點餐外帶功能，首波上線近500家店家。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，越來越多民眾偏好在家用餐，讓實體餐飲店家的生意受到不小衝擊。

LINE表示，希望透過啟用LINE SPOT的點餐外帶功能，協助更多餐飲店家增加曝光與訂單，同時也希望透過促進外帶減少群聚接觸機會。

即日起，LINE用戶於聊天室下方「＋」選單中點選LINE SPOT，在LINE SPOT首頁橫幅的第二格進入「點餐外帶」入口，就能瀏覽附近哪些餐飲店家可以點餐外帶，並進行線上點餐付款，在預約時間抵達餐廳取餐。

LINE也指出，LINE SPOT點餐外帶是因應疫情發展開發的新功能，攜手12CM（睿鼎數位）、快一點、肚肚這3家在數位點餐領域的夥伴，由3家夥伴提供串接的店家名單與資訊，LINE SPOT團隊接手協助店家建置到系統中，包括店名、電話、地址與營業時間等，不到一個月就完成。（編輯：鄭雪文）1090407

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