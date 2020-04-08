竹縣要蓋垃圾焚化爐 公聽會因疫情辦在戶外

新竹縣因無自設廢棄物處理設施，需委由外縣市代為焚化，而外縣市垃圾焚化處理費用，每年耗費約新台幣1億元；縣府以BOO（興建、擁有、營運）方式辦理招商，原定3月25日舉辦公聽會延至4月11日，環保局8日表示，公聽會在戶外空間集會，以降低傳染風險。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年4月8日

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣府為解決垃圾問題，辦理高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，受疫情影響，原定3月25日舉辦公聽會延至4月11日。環保局今天表示，公聽會在戶外空間集會，以降低傳染風險。

縣長楊文科表示，新竹縣因無自設廢棄物處理設施，每日約有家戶垃圾250公噸，需委由外縣市代為焚化，而外縣市垃圾焚化處理費用，每年耗費約新台幣1億元。

楊文科說，不過，若外縣市焚化爐進行歲修或操作異常等因素，縣內的垃圾就無法進廠焚化，且也因垃圾焚化處理量限制，無法消耗竹縣居民每年累積的8萬噸垃圾。

楊文科表示，另外，近年新竹縣人口逐漸增加，且還有山區棄置、海岸垃圾及天然災害及疫情等產生垃圾，垃圾處理問題將更趨嚴峻。

為解決垃圾問題，楊文科表示，縣府以BOO（興建、擁有、營運）方式辦理招商，預計採用高效能垃圾熱處理設施，對於環境影響較低且能源轉換率較高，兼具廢棄物處理及資源循環等效益。

環保局指出，依據相關法規應邀請專家學者及投資申請人辦理公聽會，說明垃圾處理設施規劃興建方式，並應邀集當地居民共同參與。公聽會在本月11日辦理，地點在竹北市蓮花路軍用停車場。

環保局說，目前因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，公聽會在戶外空間辦理，並遵守相關公眾集會辦理指引，如戶外座位保持一定距離，並要求全程戴口罩及量體溫、噴酒精等措施。（編輯：李錫璋）1090408