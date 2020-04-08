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強化防疫 夜市餐飲將設隔板景點管控人流

最新更新：2020/04/08 14:48

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北8日電）為強化防疫，指揮中心今天宣布，將要求夜市餐飲設隔板、減少座位，並規劃單一出入口；風景區、遊樂園則以停車場作為人流管控重點，以停車場總量的50%至60%作為上限。

中央流行疫情指揮中心不斷強調社交距離重要性，但清明節連假卻見墾丁等風景區人擠人，面對即將到來的五一連假，擬針對夜市、觀光景點進行流量管制並增開行人徒步區等，避免過於擁擠。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨天已和經濟部、交通部、內政部共同開會，涵蓋夜市、市場、商圈、百貨公司、遊樂場所、主題樂園、風景區、國家公園及寺廟等都納入討論，整體以總量管制為規劃方向。

陳宗彥說，夜市、市場擬規劃單一出入口，根據人行走的空間算出適合的流量來管制，夜市餐飲須做隔板、減少座位數等；商圈、百貨公司等也是在相同概念下處理，主要著重於美食街座位數減少；飯店的部分，入住早餐改以套餐形式，避免用餐時間人潮擁擠。

風景區、遊樂場所、主題樂園方面，由於每個地方的規模大小都不同，因此將以停車場作為人流控管重點，原則上以停車場總量的50%至60%作為控管上限，當達標的時候會在周遭進行警示，建議導引到其他風景區。

寺廟、信仰中心的部分則會請寺廟團體規劃單一方向參拜路線，並做適度人流管制。

陳宗彥指出，初步方向昨天討論完以後，有些細節還需補強，2天後會再次開會訂出指引。（編輯：陳政偉）1090408

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