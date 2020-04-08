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柯文哲籲口罩應賣一個月份 陳時中恐需求爆量

最新更新：2020/04/08 15:45
口罩產量提升，台北市長柯文哲（右）認為政府應一次賣一個月份口罩，指揮中心指揮官陳時中（左）8日表示，即便口罩總量夠仍須考量分配，避免需求爆量。（中央社檔案照片）
口罩產量提升，台北市長柯文哲（右）認為政府應一次賣一個月份口罩，指揮中心指揮官陳時中（左）8日表示，即便口罩總量夠仍須考量分配，避免需求爆量。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北8日電）口罩產量提升，台北市長柯文哲認為政府應一次賣一個月份口罩。指揮中心指揮官陳時中表示，即便口罩產量足夠，政府仍有妥善分配的責任，避免需求爆量。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，政府「這兩週神經繃很緊」，成人口罩準備量多達2億6700多萬片、兒童約4000多萬片，比總人口還多，大家去買都會夠。

不過，陳時中說，若要一次賣一個月的量，等於要比現在多6倍的量，一下就爆量了，推估實體藥局要配發3000萬片，但可以買到的人卻一樣多；現行實名制方面，已有180萬人登記，未來可能持續往上攀升，若再加上公務使用、專業使用，大概還要增加400萬片。

「這不是總量的問題。」他強調，即便口罩總量夠，但仍須考量分配，政府有責任妥善分配口罩，尤其口罩是防疫物資，政府靠著設立新的產線、招聘新的工人才能組起口罩國家隊，產線相對不穩定，因此無法在最樂觀的情況下預估供應量，才必須在安全庫存量之下，再打一些折扣。（編輯：吳協昌）1090408

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