郭台銘牽線 鴻海與美商擬在台生產呼吸器防疫

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海創辦人郭台銘核心幕僚蔡沁瑜今天表示，在郭台銘牽線下，美商Medtronic規劃與鴻海集團合作，在台灣研發生產呼吸器2.0版，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情。

鴻海集團今天證實，在郭台銘牽線下，鴻海集團正與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

郭台銘核心幕僚蔡沁瑜今天下午指出，郭台銘看到全球疫情嚴重，此外有不少朋友跟他建議，目前最缺乏的醫療資源就是呼吸器。郭台銘在國際間有許多朋友，他認為強強聯手非常重要，因此牽線鴻海與美商接洽，希望在最短時間內製造呼吸器。

蔡沁瑜轉述，郭台銘希望呼吸器產品可以「在地生產、在地交貨」，台灣主要負責開發、製造與研究，目前會朝向呼吸器第二代的方向進行，也就是開發呼吸器2.0版，取代舊款的呼吸器零組件，相關新品傾向一般民眾也可以使用。

蔡沁瑜指出，郭台銘希望大家一起來防疫，也不希望自己在防疫缺席，盡一份心力，期盼牽線鴻海集團與美商Medtronic洽商，在台灣生產製造呼吸器2.0版，減輕台灣第一線醫療人員的壓力，以舒緩疫情。郭台銘希望呼吸器2.0版生產線能夠盡快落實。

蔡沁瑜表示，若量產能夠盡快落實，郭台銘也希望呼吸器2.0版產品可以盡快因應一般民眾的需求。

市場人士指出，Medtronic執行長伊什拉克（Omar Ishrak）同時也是晶片大廠英特爾（Intel）董事長。（編輯：郭無患）1090408