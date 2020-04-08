防疫環保 中一中張旭誠研發體溫量測管控系統

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中一中語文資優班學生張旭誠研發數位體溫紀錄系統「Fever Pass體溫量測管理系統」，E化作業快速記錄校內師生體溫，又能節省紙張使用。

張旭誠將這項系統無償提供給各校使用，防疫期間輕鬆掌控校內師生的體溫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，管控校內學生體溫變成學校每天的重要工作，台中一中今天召開記者會，展示張旭誠研發的「Fever Pass體溫量測管理系統」。

校護李孟芬指出，校內共有75個班級，每天登記體溫要用掉75張紙，一個月下來紙張使用量驚人，疫情期間，每天得確認並提醒同學繳交體溫量測單，增添許多工作量。

張旭誠耗時2週研發「Fever Pass體溫量測管理系統」，再經過2週的測試，3月這項系統上線使用，系統除可記載每人每日的體溫，統計資料中可看見未記錄、已記錄、發燒、其他各狀態人員的名單，還能回調過去的歷史紀錄，輕鬆掌控校內師生的體溫。

從小就喜歡電玩的張旭誠，在國中時自學架設部落格，他說，此次因應疫情防疫工作，教職員學生入校需要量測體溫，開學前兩天他著手研發「Fever Pass體溫量測管理系統」，希望可以「把科技帶進人文社會」。

李孟芬今天展示一疊疊紙本體溫量測紀錄表，她說，開始使用「Fever Pass體溫量測管理系統」，工作時間大幅縮短，節省時間、紙張，班級衛生股長也不用每天奔波班級與保健室之間，提高防疫效能。

張旭誠將這項系統放在網路上，無償提供大家下載，後在校內資媒組協助下，提供網頁使用。

校長陳木柱表示，學校除了知識以外，樂見學生各種潛能與創意有發揮的空間，在師長的協助下，讓大家看見學生的亮點。（編輯：陳俊碩）1090408