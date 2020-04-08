口罩14天9片 盧秀燕籲中央再多1片

（中央社記者郝雪卿台中8日電）中央宣布9日起口罩14天配發9片，台中市長盧秀燕今天在市府召開的防疫會議中建議中央，由於疫情並未趨緩，民眾需要更多口罩保護自己，希望能再多1片，兩週10片。

台中市政府今天召開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」，盧秀燕在會中提醒，儘管武漢肺炎疫情嚴峻，其他疾病，如登革熱、流感等也需積極防治，請各單位務必做好防疫作為，不要疏忽大意。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，民眾搭乘公車等大眾運輸工具，都要強制配戴口罩，勸導不聽者可開罰3000元至1萬5000元，且自9日起，口罩實名制升級，成人口罩每兩週可購買9片、兒童每兩週10片。

盧秀燕表示，市府積極配合中央政策，但民眾每週上班通常有5天，兩週有10天，現有的兩週購買9片口罩政策，民眾恐無法每天更換，「再多1片，兩週可購買10片」會比較充足，讓民眾可於上班日都有新口罩配戴，週末假日就請民眾待在家，少出門，落實個人衛生防護措施。

因應感染個案出現症狀不斷改變，從一開始流鼻水、咳嗽、發燒等流感症狀，到後來也有心臟感染、嗅覺及味覺失調等，市府表示，對居家檢疫及隔離者提供的關護包將再升級，由衛生局提供一張新的症狀通報單加強宣導。（編輯：陳俊碩）1090408