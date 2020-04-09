疫情衝擊 高市寒軒陽明店10日起暫停營業

（中央社記者王淑芬高雄8日電）受到武漢肺炎疫情延燒的影響，觀光旅遊業生意大幅滑落，高雄市寒軒餐旅事業集團今天在網站公告旗下的寒軒陽明飯店10日起暫停營業，如果民眾仍持有餐飲票券可到集團各店使用。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續在全球發燒，觀光消費產業的經營大受影響，不僅多數旅行社零出團、飯店縮減經營樓層，餐廳乃至夜市都慘澹經營。

高雄市知名的寒軒餐旅事業集團旗下有寒軒國際飯店、高雄商旅、寒軒和平店、寒軒陽明店等宴會餐廳。集團今天在網站公告寒軒陽明飯店4月10日起暫停營業，並聲明如果消費者持有餐券可以到其它各店使用。

陽明店公告要暫停營業的消息傳出後，震驚餐飲業界。面對嚴峻的疫情，有店家說生意剩不到3成，業者憂心忡忡。經營者雖說考量員工生計不敢貿然停業，但是看不到疫情的盡頭，對未來顯得很茫然。

農曆春節後，高雄市已有多家老字號餐廳因疫情衝擊宣布停歇業，包括祥鈺樓、渝香園及五星級飯店縮減經營樓層等，業者以防疫困難、消費者不上門、經營成本因素考量而暫停營業。（編輯：楊昭彥）1090409