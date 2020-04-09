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酒店公關確診疫調疑不實 陳時中：個案有難言之隱

最新更新：2020/04/09 16:11
一名酒店公關確診武漢肺炎，但指揮中心第一時間公布該個案沒有工作。指揮官陳時中9日說，當時疫調內容是病人自述，且個案確有難言之隱。（示意圖／圖取自Unsplash）
一名酒店公關確診武漢肺炎，但指揮中心第一時間公布該個案沒有工作。指揮官陳時中9日說，當時疫調內容是病人自述，且個案確有難言之隱。（示意圖／圖取自Unsplash）

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北9日電）一名酒店公關確診武漢肺炎，但指揮中心第一時間公布該個案沒有工作。指揮官陳時中今天說，當時疫調內容是病人自述，且個案確有難言之隱。

近日中央流行疫情指揮中心公布本土武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，坊間盛傳確診者為一名酒店公關。但指揮中心當時公布疫調時指出，個案沒有工作，平常多待在家，是否與疫調延遲或失準有關。

陳時中表示，當時宣布個案疫調時，個案是這麼說，但疫調人員不太相信，才會展開資訊、通聯等相關足跡搜索，「發現確實有難言之隱」，但目前都已清楚掌握，會進一步調查。如果足跡有難以釐清之處，也不排除會公布足跡。

另有媒體質疑，此案是否是確診者隱匿行蹤；發言人莊人祥說，此個案是否隱匿疫調還在調查，但「據了解也不是這樣」，有其他因素，「不方便在這邊說明」，當時疫調因一些狀況，無法和當事人詳細疫調，資訊比較有限。

至於酒店公關的感染源；莊人祥說，可能和工作形態有關，正進行了解，會先從可能接觸者，在發病日4月3日前進行釐清。

目前此案匡列的接觸者共35人，包含居家隔離30人、家人4人、診所接觸者1人。（編輯：卞金峰）1090409

防疫資訊
中央流行疫情指揮中心9日公布武漢肺炎確診新增1例，累計380例確診，其中54名境內感染，80人解除隔離。（中央社製圖）
中央流行疫情指揮中心9日公布武漢肺炎確診新增1例，累計380例確診，其中54名境內感染，80人解除隔離。（中央社製圖）
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