防疫 東海岸大地藝術節延至8月

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）東管處主辦的「2020東海岸大地藝術節」活動，原訂6月21日開幕及首場月光．海音樂會，受武漢肺炎疫情影響，參照中央疫情指揮中心規定避免大型群聚活動造成疫情擴散，將延至8月舉行。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，雖受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，一些活動場次無法如期舉行，但歷屆戶外藝術節作品仍於現地展出，本屆藝術節以潮間共生的「邊界聚合」核心精神，目前已有藝術家陸續於東海岸展開創作。

東海岸大地藝術節於2015年開始沿著台灣東海岸各地舉辦的藝術活動，內容包括邀請藝術家駐地創作大型戶外作品，並設置在東海岸沿途風景區；還有沿著花東海岸公路設置藝術工作室、藝術市集、音樂會等，結合東海岸的自然環境、部落生活、旅行壯遊為主題的藝術節。

東管處指出，月光．海音樂會安排9場次，變更日期為8月4日至6日、9月3日至5日及10月2日至4日。將配合中央流行疫情指揮中心辦理大型群聚活動的指示，若疫情仍持續嚴峻，將再調整活動舉行時間。（編輯：陳俊碩）1090409