北市：1歲以下搭捷運戴口罩困難 盼中央有配套

（中央社記者梁珮綺、侯文婷台北9日電）因應武漢肺炎疫情，民眾4日起搭乘捷運、公車必須戴口罩，否則將開罰。台北市副市長黃珊珊今天說，1歲以下嬰兒搭乘大眾運輸工具時，要求配戴口罩有困難，呼籲中央能有相關配套。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第28次應變會議，結束後接受媒體聯訪時，做上述表示。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心3日宣布，4日起民眾搭乘大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重可罰新台幣1萬5000元。

對此，黃珊珊表示，政策實施以來，接獲許多民眾陳情，指1歲以內嬰兒搭乘大眾運輸工具時，難以配戴口罩，像是戴不住，或有窒息風險等等，呼籲中央能訂定嬰幼兒相關配套措施。

至於雙北公有市場要求攤商戴口罩，新北市更祭出罰則，基隆市長林右昌認為是畫蛇添足。黃珊珊回應，疫情漸趨嚴峻，防疫措施自然要更嚴格，就如同先前已有95%民眾搭捷運時會戴口罩，中央仍下令要強制，是同樣的道理。

媒體詢問災害準備金快用完一事，黃珊珊說，災害準備金共7億元，目前僅剩6000萬元，雖然第二預備金有7.4億元，但有其他市政需求，在防疫部分會在不影響公務預算下使用歲計賸餘，不會再舉債。

另外，台北市政府明天將公布第三波紓困措施，而因應中央流行疫情指揮中心宣布酒店、舞廳即日起暫停營業，黃珊珊表示，今晚將進行聯合稽查，明天會公布稽查結果。（編輯：李亨山）1090409