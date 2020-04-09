感念彰化醫院救回性命 詹男捐護目鏡助防疫

在彰化縣溪湖鎮開設眼鏡行的詹進裕曾在彰化醫院進行開顱手術，救回寶貴性命，如今聽到醫院因防疫需要護目鏡，決定捐贈給醫院，也盼能幫助到醫護人員。（彰化醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 109年4月9日

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）56歲的詹進裕十多年前被送進彰化醫院進行開顱手術後挽回性命，目前開設眼鏡行的詹進裕獲悉醫院要購買護目鏡防疫，主動捐贈200多副護目鏡，盼因此盡點心力。

在彰化縣溪湖鎮開設眼鏡行的詹進裕接受媒體採訪時說，他的眼鏡行在溪湖鎮開業30多年；當年他為考驗光師在大學視光學系進修，在家裡讀書時不小心摔傷，頭部受創，被送到衛福部立彰化醫院急救，院方緊急幫詹進裕進行開顱手術，清掉頭部的血塊，才救回詹進裕的性命。

最近因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，醫院對於護目鏡的需求大增，原先只有護理人員才要戴，現在連掛號櫃台等第一線的行政人員也要戴護目鏡，部立彰化醫院的總務人員為了採購護目鏡向詹進裕詢問，詹進裕先後捐了200多副的護目鏡給醫院。

詹進裕說，當年手術成功，他的性命被救了回來，卻喪失嗅覺，對於醫院救回性命感念在心，而且自己的小孩後來當驗光師，也是在彰化醫院實習，他一直覺得跟醫院很有緣，聽到醫院需要護目鏡，決定捐贈給醫院，也希望能幫助到醫院的醫護人員。

彰化醫院院長謝文淮接受媒體採訪時指出，沒想到詹進裕還記得曾在醫院動手術，他要感謝詹進裕以實際行動幫助防疫，相信收到護目鏡的醫護人員及行政人員，都能感受到這份溫情。（編輯：陳俊碩）1090409