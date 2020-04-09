期限快到了 台彩急尋台東2.43億大樂透頭獎得主

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）大樂透已連17摃，10日晚間頭獎上看新台幣4.8億元，此外，台彩提醒，1月25日於台東開出的2.43億元頭獎，得主至今仍未領獎，4月29日就是最後期限，呼籲別和大獎擦身而過。

台灣彩券公司表示，累計至今大樂透頭獎已連續17期摃龜，10日晚間頭獎上看4.8億元，為大樂透今年以來的最高彩金；今晚開獎的威力彩頭獎則上看2.6億元。

此外，台彩公司指出，今年1月25日、大年初一，台東市「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，且為1注獨得，但幸運得主至今未現身，距離最後領獎期限4月29日只剩不到3週時間。

台彩公司呼籲，今年曾在台東「鑫富發彩券行」買過大樂透的民眾，快仔細找找未兌領彩券，核對獎號，若幸運中頭獎，記得把握最後領獎期限，趕快把2.43億元頭獎彩金抱回家；根據投注系統紀錄，中獎彩券是以電腦選號的方式投注2注，購買金額共100元。

台彩公司表示，2007年第3屆公益彩券發行以來，共有3位大樂透億元頭獎中獎人，因未於領獎期限內兌領獎金而與財神爺擦身而過，分別為2011年4月26日高雄開出的1.99億元頭獎，以及2018年2月2日台東縣開出的1.02億元，以及同年10月2日在基隆市開出的1億元。

台彩公司指出，台東開出的2.43億元頭獎，如逾29日仍無人兌領，將創下第3屆以來大樂透逾期未兌領的單筆最高金額、也將是台東地區第二筆未兌領的億元頭獎。（編輯：鄭雪文）1090409