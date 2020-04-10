全台血庫告急 台北ABO型庫存撐不到4天

防疫期間民眾外出意願低，全台血液庫存也告急。血液基金會10日表示，全台各血型庫存偏低，北部最為嚴重，A型、B型、O型血存量不到4天。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北10日電）防疫期間民眾外出意願低，全台血液庫存也告急。血液基金會今天表示，全台各血型庫存都偏低，以北部最為嚴重，O型僅剩3天、A型3.6天、B型3.9天，呼籲民眾挽袖捐血。

根據血液基金會最新統計，目前全台血液庫存量偏低，其中O型僅剩4.9天、急缺1.3萬袋血，A型剩5.4天、B型5.5天、AB型6.5天，均不足7天安全庫存量。

血液基金會公關處長黎蕾下午接受記者電話聯訪時表示，綜觀全台各地庫存，以台北地區最缺，O型僅剩3天、A型3.6天、B型3.9天、AB型5.3天；新竹平均庫存剩5.1天、台中6.6天、台南6.2天、高雄6.3天。

黎蕾說，疫情爆發以來，國內血液庫存不斷往下掉，一開始是從旅遊疫情建議第二級以上國家返台者都得暫緩捐血28天，有約1000至2000人因此無法捐血，最近更因全民防疫意識抬頭，不僅許多捐血活動都取消，民眾出門捐血意願也降低。

黎蕾指出，據統計，民眾捐血量3月平均掉了1成，4月以來僅短短10天就掉了2成，在病患持續用血的狀況下，原本庫存就低的台北面臨的衝擊更為嚴重。

她強調，4種血型中，以缺O型問題最大，O型不僅可捐給O型，也可捐給A、B型，是用血量最大的血型。

黎蕾表示，為了因應疫情，各地捐血中心早已做足防疫準備，不僅曾出國、發燒者都不可進入，護理人員也落實洗手，每張座椅使用完畢都會重新消毒一次，呼籲民眾趕緊挽袖捐血。（編輯：管中維）1090410