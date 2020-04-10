更多編輯台推薦新聞：
7600萬片口罩去向 陳時中：儲備14天9片新制
生活

7600萬片口罩去向 陳時中：儲備14天9片新制

中國網民冒充台灣人 承認攻擊譚德塞還道歉
社會

中國網民冒充台灣人 承認攻擊譚德塞還道歉

影片／虎尾登上Netflix 台裔導演楊維榕新片談移民艱辛
娛樂

影片／虎尾登上Netflix 台裔導演楊維榕新片談移民艱辛

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情1/100

WHO否認台灣曾提人傳人 指揮中心：斷章取義

最新更新：2020/04/10 23:53
WHO否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日晚間表示，這是被WHO斷章取義。圖為莊人祥1月30日在行政院會後記者會簡報武漢肺炎疫情。（中央社檔案照片）
WHO否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日晚間表示，這是被WHO斷章取義。圖為莊人祥1月30日在行政院會後記者會簡報武漢肺炎疫情。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北10日電）WHO否認台灣曾警告武漢肺炎可能人傳人，指揮中心晚間回擊「WHO斷章取義」，台灣雖未明確說出「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。

武漢肺炎疫情全球大流行，中美兩國為了病毒發源地爭論不休，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）日前向中國嗆聲，強調台灣在12月31日便試圖警告世界衛生組織（WHO）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能人傳人，但中國卻直到1月20日都還否認疫情已發展為人傳人。

WHO繼秘書長譚德塞指控台灣對他歧視侮辱後，今天又宣稱並未忽視台灣對武漢肺炎疫情的示警，辯稱當時台灣的電郵並沒有提到「人傳人」的危險。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受中央社記者電訪時表示，「這是被WHO斷章取義」，WHO並未揭露台灣通報的完整內容。疾管署去年12月31日透過社群媒體得知中國武漢發生至少7例非典型肺炎病例，中國向來習慣將SARS（嚴重急性呼吸道症候群）稱為「非典型肺炎」，SARS本身就是一種由冠狀病毒引起的嚴重人傳人疾病。

莊人祥說，看到這項訊息後，疾管署基於SARS的防疫經驗，對這項疫情訊息相當警惕，因此12月31日立即以電子郵件通報WHO國際衛生條例的聯繫窗口，要求提供更多有關疫情的訊息。

莊人祥指出，由於當時疫情資訊不明朗，各種傳聞不斷，雖未在電郵中明確說出「疫情會人傳人」，但有特別提及非典型肺炎的特性，以及中國的病患均隔離治療，強烈暗示病例有人傳人的可能性，以利世衛高度警覺，尤其疫情爆發時，中國正值有大量人流移動的春節期間，更需要警戒；但事後僅收到WHO回信稱：「已將資訊轉給專家同仁」。

因疫情源自中國，疾管署除聯繫WHO，也同時聯繫中國疾病預防控制中心，希望取得更多資訊，中方僅提供一則國家衛生健康委員會的新聞稿。

莊人祥說，台灣當時強烈懷疑此疫情有人傳人現象，但中國、世衛組織都無法透過既有管道釐清，因此12月31日當晚6時立即召開記者會，針對當天即將抵台的武漢直航班機進行登機檢疫，就是基於疫情有人傳人可能性的前提下進行的防疫措施。

莊人祥表示，1月中旬台灣派專家到武漢了解疫情狀況、防疫作為以及病患暴露史，驚覺當地早已出現群聚事件，也正是那一次才讓外界才了解到，疫情早已出現所謂「有限度人傳人」。

有關電郵的部分，莊人祥說，明天可能會在指揮中心記者會公布。（編輯：王思捷）1090410

延伸閱讀
法新社：世衛否認台灣曾警告武漢肺炎會人傳人阿滴聶永真集資登紐時廣告反擊譚德塞 不到9小時400萬達標中國網民冒充台灣人 承認攻擊譚德塞還道歉美國保守派作家籲承認台灣 川普長子臉書幫腔民眾可戴自製口罩抗疫 WHO：醫用款優先給醫護美國學者：中國不可信 世衛讓政治凌駕公衛防疫無國界 陳時中籲WHO不應遺漏台灣
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報