聯結車卡平交道事故 台鐵求償損失3.2億

台鐵區間車10日行駛高雄路段撞上一輛卡在平交道的聯結車，造成列車及設備損壞，事故路段11日上午全線搶通。中央社記者董俊志攝 109年4月10日

（中央社記者程啟峰、汪淑芬高雄11日電）一輛聯結車昨天卡在高雄的平交道，遭台鐵區間車撞及，造成列車及設備損壞，事故路段今天上午全線搶通，台鐵初步估計損失新台幣3.2億元，將肇事者求償。

吳姓肇事聯結車司機昨晚訊後被警方依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。檢察官訊後深夜諭知以3萬元交保，並諭令扣押肇事車輛將鑑定釐清肇事原因是車輛機件故障或人為駕駛疏失。

台鐵原以為是聯結車闖平交道，但依現場平交道監視影像初步研判，聯結車是在通過平交道時，車尾卡在鐵軌上，時間長達約40秒，遭區間車撞及，屬於聯結車不當侵入路線事故。

台鐵估計，包含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等設備毀損、搶修人力與機具費用及營運損失約3.2億餘元。將等鐵路警察局完成偵辦確認肇事原因後，向肇事公司及肇事者依法求償。

鐵路警察局高雄分局已將聯結車司機依違反公共危險罪移送偵辦。台鐵昨天也向高雄區監理所聲請暫不予核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並同步聲請民事假扣押狀，今天將至橋頭地方法院遞狀。

受傷司機員仍在高雄榮民總醫院治療，3名旅客經診治後均無大礙，並已離開醫院回家休養，台鐵發放受傷旅客每人5000元慰問金。這起事故已由國家運輸安全委員會調查。

這起事故發生在昨天下午1時13分，地點在新左營與楠梓間的屏山巷平交道，一輛公路聯結車卡在平交道，遭區間車撞及，區間車第6、7、8車廂出軌，區間車1名司機員及3名旅客受傷送醫。

事故發生後，台鐵昨晚9時先搶通東正線，恢復單線雙向行車、西正線今天上午7時53分完成搶修，恢復雙線通車。事故發生後，高雄與岡山間採公路客運接駁，共開行36輛次，接駁約1340人。（編輯：孫承武）1090411

台鐵區間車10日行駛高雄路段撞上一輛卡在平交道的聯結車，造成列車及設備損壞，事故路段11日上午全線搶通。（民眾提供）中央社記者陳朝福傳真 109年4月10日