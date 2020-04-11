桃園市停止高齡志工服勤 增加線上活動設計

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）因應武漢肺炎疫情影響，桃園市長鄭文燦今天在受訪時表示，桃園市停止高齡志工服勤，減少宮廟群聚活動，落實人流減半，另外也將增加線上活動設計，避免年輕人悶得發慌。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，鄭文燦上午在主持桃園市政府防疫專案會議後，接受聯訪時表示，桃園市從3月初就已經決定，中高齡志工停止服勤，市府也特別在請社會局通知各單位、60歲以上的志工停止服勤，活動盡量減少，避免群聚感染。

鄭文燦也說，有關環保志工目前由各區里系統負責，市府也決定這段時間盡量縮減規模，但編列經費不受縮減規模的影響，同時也鼓勵年輕的環保志工投入，這是較正確的做法。

鄭文燦也希望各宮廟嚴格進行人流管制，入出口的地方要分別設置管制點，一樣要量測額溫，並鼓勵民眾戴口罩，減少宮廟群聚活動；至於近期會有比較多人潮出席媽祖聖誕參香，也希望宮廟落實人流減半的政策。

受到武漢肺炎疫情影響，使得許多活動也紛紛取消，鄭文燦說，有不少年輕人在市長信箱中反映沒有活動可參加，因此他也要求青年事務局要多設計線上活動，包括線上才藝表演的交流跟競賽，維持年輕人的社團活動進行。（編輯：李錫璋）1090411