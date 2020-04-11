北市口罩販賣機登場 插健保卡就可買

台北市政府與衛生福利部及中央健保署合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右2）、健保署長李伯璋（右1）與台北市長柯文哲（左2）11日出席系統上線記者會，親自試用口罩販賣機。中央社記者郭日曉攝 109年4月11日

（中央社記者陳怡璇台北11日電）中央與台北市政府試辦的口罩自動販賣機今天登場，明天起可在信義區健康服務中心刷健保卡購買，口罩機有3台，口罩每日數量有限、售完為止。

中央與北市府共同推動的口罩販賣機今天登場，在信義區健康服務中心設置3台，明天起供民眾使用健保卡刷卡購買。

口罩販賣機開放時間為平日上午8時30分至晚間6時30分；例假日為上午8時30分至中午12時，每日數量有限，售完為止。可用Apple Pay、Google Pay、 Line Pay及街口支付，以及悠遊卡和icash付款。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會致詞時表示，口罩政策爭議很多、每種建議都有，「我天天都在算（口罩數量）、一片片在算」，14天9片政策上路，第一天就售出1800多萬片，加上實名制的130萬及公務配送的400多萬片，一天就要花掉2300多萬片。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北市政府與衛生福利部及中央健保署合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，11日舉辦系統上線記者會，說明口罩販賣機使用方式。中央社記者郭日曉攝 109年4月11日

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）與台北市長柯文哲（右）11日同台出席「實名制口罩自動販賣系統」試辦上線記者會，宣布台北市信義區健康服務中心設置3台口罩販賣機，12日起供民眾使用健保卡刷卡購買。中央社記者郭日曉攝 109年4月11日

陳時中說，現在口罩產能比較穩定，很高興有新科技協助民眾購買，希望這樣科技化的東西越來越多，讓大家更方便，並感謝市長柯文哲與地方政府的努力。

柯文哲則表示，管制口罩是應該的，但「像我這種強調SOP、強調效率的人，看到一大堆人排隊在買口罩就受不了」，後來市府組織一個技術團隊，再去找健保署串接資料庫，也透過副市長黃珊珊常常跟行政院副院長陳其邁講電話、討論細節。

柯文哲並建議，如果庫存量禁得起，可以試試讓民眾一次買一個月，減少大家排隊次數，用自動販賣機效益也比較高。未來會繼續配合中央政策，看技術還有沒有需要精進之處。（編輯：李錫璋）1090411

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左3）、健保署長李伯璋（左2）與台北市長柯文哲（右3）等人11日上午出席「實名制口罩自動販賣系統」試辦上線記者會，希望透過新科技，讓民眾取得口罩更便利，也降低疫情接觸感染的風險。中央社記者郭日曉攝 109年4月11日