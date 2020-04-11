WHO稱台灣沒示警疫情會人傳人 外交部：刻意扭曲

疫情指揮中心指揮官陳時中11日公布電郵全文，批WHO先前指台灣未說明中國武漢肺炎疫情有人傳人是「內行人講外行話」。（疫情指揮中心提供）中央社

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北11日電）世界衛生組織（WHO）否認台灣曾警告武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能人傳人，外交部今天說，WHO刻意扭曲台灣通報，須還原真相讓世界知道台灣確有提醒。

WHO遭指控在中國去年底發生疫情後，置之不理台灣提出病毒能人傳人的警告，但WHO否認，宣稱台灣發的電子郵件未提人傳人。

外交部次長謝武樵下午在中央流行疫情指揮中心舉行的記者會表示，WHO確實刻意扭曲衛生福利部疾病管制署的通報，他支持指揮中心指揮官陳時中所說，務必還原真相，即台灣寄給WHO信函有報導、案例，但WHO說明時，刻意不提武漢已出現7例疑似案例。

謝武樵說，WHO作為負責任的國際公共衛生組織，須說出事實，告訴世界，台灣確有提醒。

至於參與WHA（世界衛生大會）議題，謝武樵表示，過去外交部都跟民間團體相互溝通、密切合作，今年會議舉行情況可能不明朗，會跟WHO保持聯繫，對友邦、國際媒體會一再提出台灣主張，特別會透過國際友人說明WHO聲明有不正確的地方，駐日內瓦辦事處（駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處）也跟WHO密切溝通。（編輯：李明宗）1090411