因應住宿型機構防疫疏散 南投徵調20輛溫馨巴士

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）住宿型機構住民多為行動不便長輩，為因應若出現確診個案需疏散安置，南投縣衛生局與社會及勞動處協商徵調20輛溫馨巴士，今天演練讓巴士司機熟悉各種防疫及車廂消毒重點。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，為因應住宿型機構若出現確診個案，住民需疏散安置等情況，南投縣政府衛生局除徵調20輛溫馨巴士以利載送住民異地安置，今天也辦理出勤前車輛消毒及個人防護訓練說明及示範，先行演練以備不時之需。

衛生局疾病管制科長洪美吟說，縣內住宿型機構集中在竹山、埔里，機構住民多為行動不便需使用輪椅者，考量南投縣幅員遼闊，若發生疫情需緊急安置，應有合適運輸載具，衛生局與社會及勞動處透過協商會議，徵調20輛溫馨巴士以利住民異地安置使用。

洪美吟表示，今天辦理訓練示範，希望透過教育訓練及實際演練，讓溫馨巴士司機有正確防疫消毒及個人防護觀念，課程教導正確戴口罩方式、調製漂白水、溫馨巴士車輛清潔消毒重點、個案乘坐安全措施等，確保狀況發生時，乘客及司機都能安全使用運輸車輛。

衛生局表示，司機出車前應戴口罩、每天量體溫、雙手用酒精清潔；服務中主動詢問乘客是否打開部分車窗以確保空氣流通、提供酒精給乘客清潔手部；服務後返回縣府需車內全面消毒，加強門把、後座、頭枕、手把等個案及家屬常觸摸區域，下班前加強消毒方向盤、排檔桿、儀表、玻璃、後廂地板等。（編輯：陳俊碩）1090411