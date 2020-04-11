清明連假採檢潮僅1例酒店女公關確診 其餘均陰性

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北11日電）清明連假後，全台醫療院所迎來採檢潮。指揮中心今天表示，過去5天共有8000人通報，其中700人曾到景點旅遊，採檢均為陰性，僅無旅遊史的酒店女公關確診。

清明連假全台各大景點人山人海，許多人不僅沒保持社交距離，也沒戴口罩，醫界擔憂恐引發下一波疫情，中央流行疫情指揮中心當時緊急對11景點發出細胞簡訊，也提醒這段期間曾到人潮擁擠處的民眾若有症狀，務必就醫採檢。

有媒體今天在指揮中心記者會中詢問清明連假後的採檢量是否有變化，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，從週一至今，採檢量從1800件逐日降至1500多件，當中有肺炎個案僅6至10%，其他都是發燒、呼吸道症狀。

而目前僅有一例採檢陽性、其餘都是陰性，唯一陽性個案就是案379，她沒有旅遊史、接觸史，而有發燒、輕微呼吸道症狀。

張上淳也表示，擴大社區篩檢不是只有針對有去過景點的，而是不符合通報定義，不管是有任何肺炎症狀、嗅味覺異常沒有旅遊史、有發燒呼吸道沒旅遊史也都可以由醫師判斷是否要採檢。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩則表示，4月6日至4月10日接到通報8000人當中，有700多人曾到景點，當中採檢都是陰性；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，從這幾天來看，急遽變化的機率不高，但還是會提高警覺。（編輯：張芷瑄）1090411