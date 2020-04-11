染疫公幼師生15人有症狀 其餘隔離者將全數採檢

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北11日電）日前有公幼學童確診武漢肺炎，疫情指揮中心表示，同校有38名居家隔離者，截至今天共有15人出現症狀，12人陰性、3人檢驗中，隔離期滿後將針對其餘未採檢者全數補採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增3例武漢肺炎確診病例，均為境外移入個案，累計病例達385例，其中331例境外移入、54例本土病例。確診個案中有6人死亡、99例解除隔離，其餘均住院隔離中。

首宗公立幼兒園染疫事件方面，疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會後受訪表示，截至目前，38名居家隔離者當中，有15人出現症狀，其中3名老師採檢陰性，另外12名學童有9人陰性、3人採檢中，將持續隔離至4月15日，期滿後會針對沒採檢者進行採檢。

莊人祥解釋，由於學生都是群體生活，同班同學都習慣玩在一起，一旦漏放一人，解除隔離重返校園後恐使疫情捲土重來，因此上次高中群聚事件中接受居家隔離的師生也是全數進行採檢。

此外，對於日前確診的酒店女公關，莊人祥表示，該個案4月3日發病，經查她從3月23日就開始上班，疫調人員已掌握她上班期間曾接觸到的工作人員、客人、家人等共71人，今天再新增6名客人。

外傳指揮中心將回追過去2個月曾和她接觸過的酒客名單，指揮中心指揮官陳時中表示，不會做這種回溯性行為，但個案發病前2週的接觸者一定會追。（編輯：陳政偉）1090411