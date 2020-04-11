休5天消毒 林聰明沙鍋魚頭恢復營業排隊人潮略減

嘉義市知名沙鍋魚頭店休業多日消毒，11日復業，強調防疫期間拒絕客人併桌，本館桌距符合安全社交距離，其他場館則加設透明壓克力擋板因應。 中央社記者姜宜菁攝 109年4月11日

（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）中央推動保持社交距離或配戴口罩政策，嘉義市福義軒、林聰明沙鍋魚頭等排隊名店發起「不戴口罩不賣」活動。林聰明沙鍋魚頭店休5天消毒，今天恢復營業，但排隊人潮略減。

林聰明沙鍋魚頭店緊鄰文化路夜市，清明連假期間吸引眾多遊客用餐，嘉義市衛生單位人員到場舉牌，宣導排隊民眾保持好1公尺以上的社交距離，成為防疫焦點。

配合防疫，林聰明沙鍋魚頭店日前店休5天消毒，今天恢復營業，排隊人潮略減，外帶品項縮減為9種，每人上限3份。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，消費者入店消費需要量額溫、手部消毒，排隊的顧客一律要戴上口罩，如果不戴口罩就不受理點菜服務。

林聰明沙鍋魚頭店本館桌與桌的距離符合適當的社交距離，防疫期間拒絕客人併桌，其他場館則有加設壓克力擋板。

此外，林聰明沙鍋魚頭、福義軒、御香屋及劉里長雞肉飯等嘉義在地排隊美食名店發起「不戴口罩不賣」活動，在入口處提供消毒水供消費者使用，和規範排隊路線。

嘉義市衛生局昨天針對嘉樂福夜市宣導，今天晚間將再到文化夜市宣導，希望能讓民眾食的安心，同時也能降低群聚感染的風險，保護自己也保護他人。。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋說，防疫期間餐飲、食品攤商及食品販售從業人員應全程配戴口罩，也建議食品販售業者能暫時停止提供試吃的服務。（編輯：卞金峰）1090411