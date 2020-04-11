武漢肺炎／民眾戴口罩逛夜市保持社交距離 攤商防疫未鬆手

（中央社記者程啟峰綜合11日電）中央流行疫情指揮中心提升夜市防疫等級，各地夜市人潮銳減，不少名店排隊人龍不再，但攤商配合防疫未鬆手，逛夜市民眾也大多戴口罩並保持社交距離，不過夜市設餐桌隔板並不多見。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心防疫升級，日前呼籲夜市餐桌設隔板、減少座位，並規劃單一出入口實施人流管制，攤商及消費者也應全程佩戴口罩。

士林市場自治會長林天來受訪說，疫情爆發後，逛街人潮減少，至今只剩下約1成營業額，根本不用管制人流或設用餐座位隔板，因為沒人潮，也不用減少座位，而業者都有戴口罩、提供酒精給消費者進行手部消毒。

地下美食街多家餐飲業者紛紛表示，會遵守中央規定戴口罩、提供酒精給消費者消毒，至於是否在座位設隔板，還是要視人潮多寡而定，但「疫情爆發後，人潮明顯減少，服務員都快比客人還多。」

至於士林市場外夜市街上人潮也是稀稀落落，餐飲攤商大多認為，疫情造成人潮稀少，座位根本不用設隔板。士林夜市逛街民眾幾乎都戴口罩，販售小吃、衣物服飾的攤販也都戴上口罩，消費人潮大不如前。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山受訪表示，因夜市鄰近當地居民住家且出入口較難管控人流，攤商都有遵守規定戴口罩、提供酒精給消費者消毒，攤位每週清潔2次。

不過，位於羅東中山公園周邊的羅東觀光夜市與基隆廟口夜市晚間仍有部分知名攤商座位上擠滿消費者，未保持社交距離，餐桌上也未設隔板，夜市也沒規劃單一出入口實施人流管控，部分消費者未戴口罩。

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡11日表示，為維持羅東夜市消費者用餐安全距離，鎮公所已允許設立在中山公園四周的攤販，防疫期間可將桌椅設在公園內。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年4月11日

武漢肺炎疫情嚴峻，宜蘭羅東觀光夜市雖設有宣導標誌，提醒消費者應保持安全距離，但不少人11日排隊時，仍免不了聚在一起，難以維持社交距離。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年4月11日

羅東鎮長吳秋齡表示，為讓羅東觀光夜市消費者在用餐時，彼此保持餐桌安全距離，鎮公所已允許設在中山公園四周的攤販，在防疫期間將桌椅設在公園內，加大用餐距離。羅東觀光夜市發展協會理事長楊政賢說，近日已請廠商製作餐桌隔板，希望讓消費者在用餐時，彼此保持衛生。

基隆市愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳說，管委會日前已告知所有攤販在接待顧客時一律要戴口罩，且每個攤位都要提供酒精供客人消毒，並取消試吃；但因夜市四周小巷小弄太多，管委會無力可規劃單一出入口。

至於夜市餐桌增設隔板，蔡毓琳表示，攤商尚未施作完成前，管委會已請部分可實施的攤販先用透明塑膠布應急區隔，管委會近日也將在夜市主要出入路口處，增設「請遊客戴口罩、夜市內吃東西時減少交談、鼓勵多外帶」等告示牌配合防疫。

台中傍晚下雨，逢甲夜市人潮驟減，街道上人與人之間還撐傘自動拉開社交距離。現場民眾大多戴上口罩，但仍可看到部分民眾拉下口罩，邊走邊吃。林小姐指出，夜市就是要邊走邊吃，希望疫情早日緩解，讓大家放心暢遊夜市。

逢甲商圈管委會主委王朝藝表示，由於逢甲商圈店家以外賣居多，所以請排隊民眾保持安全距離，至於有用餐區的店家也都拉大座位與餐桌距離，不過，多數店家未在餐桌上設置隔板，希望政府能提供補助。

對於中央要求夜市及商圈需做總量管制，設置單一出入口來控制人流，王朝藝認為，逢甲商圈跟其他商圈不一樣，範圍很大，涵蓋出入口有20、30個，如果要設單一出入口，執行上有困難，不只商圈沒有足夠人力執行，消費者也會搞不清楚從哪裡出入，政府應有配套措施，而且單一出入口也容易出現群聚效應。

在逢甲夜市賣泰辛火山排骨的林姓業者表示，他的店位於夜市邊緣，一半在室內、一半在戶外，為增加戶外座位區及拉大座位距離，納入旁邊的閒置區，花了新台幣20萬元做電動遮陽棚，除配合戴口罩、酒精消毒，客人離場後馬上消毒桌面，每週四還休息進行內部消毒。至於管控人流，如今夜市人潮只剩約1成，根本未達管控總量。

台中市政府經濟發展局表示，逢甲夜市屬道路型夜市，道路型夜市周邊交叉道路、車流量多屬開放式環境，目前會以大逢甲商圈人流熱點的逢甲夜市（文華路上）進行管制，每天傍晚6時至晚上12時管制車輛進入，屬半封閉環境，依戶外保持1公尺距離計算，管制人流在3000人次，如人數超出管制量，管委會將在各大路口舉牌宣傳民眾勿進入，同時廣播提醒保持社交距離。

被列入清明連假國家警示景點的嘉義市文化路，事隔一週人潮銳減，攤商及消費者都戴口罩。嘉義市衛生局人員今天針對文化路攤商進行宣導，呼籲業者戴口罩，不要提供試吃，食品盡量用保鮮膜等物覆蓋，避免飛沫傳染。嘉義市建設處人員也到場宣導適當社交距離。

台南市政府11日傍晚5時許在台南市北區花園夜市剛開市時派人實勘，經發局人員表示，在武漢肺炎疫情衝擊下，夜市遊客明顯少了許多。中央社記者張榮祥台南攝 109年4月11日

台南市最大的夜市花園夜市每逢週四、週六、週日逾400家攤商進駐，入夜後，燈火通明，人潮從夜市4個入口進出，擠得水泄不通。不過，武漢肺炎疫情爆發後遊客逐日減少，夜市管理委員會評估，夜市人潮已減少3成至4成。

花園夜市一如多數夜市走道不大，寬度僅約2公尺至3公尺，攤商間距離有限，人潮一旦湧進，遊客想保持戶外1公尺的社交距離，困難度不小；攤商和遊客雖有防疫意識，也戴上口罩，但攤商幾乎不設隔板，一名攤商直言，裝設隔板會影響生意，若中央強制規定，他也會配合。

市府權責單位傍晚派員前往花園夜市實勘認為，執行設單一出入口有困難，因為夜市屬開放空間，雖有入口，但遊客隨時可突圍，從缺口進出。市府人員說，中央未規範夜市遊客密度，地方政府很難控管流量，但市府還是會先從花園夜市執行單一出入口的流量控管，且向中央建議至少留下2個出入口，以利人潮分流。

位於高雄市裕誠、南屏路口的瑞豐夜市，數千坪場地擠了近千個攤商，逾半數是賣吃的，營業時間下午5時至隔天凌晨1時，每週一、三休市，由於緊鄰高雄巨蛋商圈及三民家商，營業時間夜市總是人聲鼎沸，如遇假日晚上用餐時間人潮甚至多到寸步難行的地步，附近也車水馬龍。

不過，隨著武漢肺炎疫情延燒，瑞豐夜市3月起人潮驟減，昔日熱鬧景況不再，平日營業更是冷清，不少攤商索性不出攤，或提早打烊，瑞豐夜市管委會表示，2月以來來客遞減，3月以來更掉逾5成，管委會共體時艱推出疫情期間攤位租金折扣，並接受攤商繳納租金可分期付款。

武漢肺炎疫情延燒，高雄瑞豐夜市3月起人潮驟減，昔日熱鬧景況不再。圖為高雄市衛生局109年4月9日派員赴夜市商圈向民眾及攤商宣導呼籲配合防疫。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年4月11日

瑞豐夜市管委會表示，由於夜市採開放空間，且位在鬧區三角窗，出入口眾多四通八達，增加管制人流困難，管委會配合防疫昨天起拉線管制夜市四圍出入口，僅開放單一出入口，並派員戴口罩在夜市入口處把關，為進場民眾量額溫並噴灑酒精洗手，謝絕發燒民眾進場。

瑞豐夜市管委會指出，由於夜市人潮已少了大半，加上全民防疫意識高，前來逛夜市的民眾不僅幾乎都戴上口罩，且大多自動保持社交距離，現場內用進食的消費者也自動錯開位置進食，雖然如此，管委會也整點在現場廣播提醒現場民眾配合防疫。

瑞豐夜市管委會並表示，連日來賣吃的攤位外帶的民眾變多了，攤商也紛紛與外送平台合作增加銷路，因此攤商現場工作人員連月來也變少了。至於夜市內用餐飲座位做壓克力防護隔板的不多，管委會會積極輔導業者配合設置，好讓消費者在夜市安心用餐。

瑞豐夜市賣牛排的陳姓攤商表示，內用座位雖還沒來得及做餐桌隔板，但外場人員為消費者帶位時會盡量維持梅花座，錯開位置，這段防疫期間會全力配合防疫，希望疫情趕快結束，並盡快發放折價券，好刺激消費活絡經濟。（編輯：陳俊碩）1090411

中央疫情指揮中心宣布夜市等處即起實施人流管制，攤商及消費者應全程戴口罩。不過有台北市夜市自治會指出，目前多數攤商已戴口罩，針對人流管制部分，應視夜市所處地點調整相關作法。中央社記者裴禛攝 109年4月11日