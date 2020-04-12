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代蒸口罩遭指防疫破口 日月潭伊達邵管理站喊卡

最新更新：2020/04/12 17:58
武漢肺炎疫情未歇，日月潭伊達邵遊客中心推免費代蒸口罩服務（圖），卻遭指民眾自行使用恐成防疫破口，對此，管理站12日表示，代蒸口罩由專人操作，且服務前後消毒雙手與鍋具。（日管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　109年4月12日
武漢肺炎疫情未歇，日月潭伊達邵遊客中心推免費代蒸口罩服務（圖），卻遭指民眾自行使用恐成防疫破口，對此，管理站12日表示，代蒸口罩由專人操作，且服務前後消毒雙手與鍋具。（日管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　109年4月12日

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）日月潭伊達邵遊客中心10日推出免費代蒸口罩服務，卻遭媒體指民眾自行使用恐成防疫破口；對此，管理站今天上午先澄清，下午進一步表示，代蒸口罩措施取消，但服務初衷不變。

防疫資訊

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，口罩需求量大，政府向民眾示範如何蒸口罩應急。位於日月潭國家風景區的伊達邵遊客中心與委外廠商合作推出代蒸口罩服務，但有媒體報導指「多人共用電鍋有交叉感染風險」、「民眾自行使用恐成防疫破口」。

對此，日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全今天上午先澄清說，代蒸口罩服務由委外廠商專人操作，無開放民眾自行使用，且操作前後都消毒雙手與鍋具確保安全；他下午進一步表示，代蒸口罩服務已撤除，但仍會秉持初衷繼續提供遊客其他貼心服務。

陳逸全說，服務10日推出前，並未請教衛生局或醫師意見，今天向醫師請教這項服務優缺點，以決定是否繼續或終止這項便民服務，醫師表示有疑慮，那就撤除以避免爭議，而且口罩產量提升，這幾天利用這項便民服務的遊客也不多，未來會更注意各環節。（編輯：陳清芳）1090412

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