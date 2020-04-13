快遞包裹全面實名認證新制 延至5/16實施

海關推動快遞包裹實名認證制，關務署表示，考量使用率仍低及疫情發展等因素，將延後至5月16日再實施。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）海關推動快遞包裹實名認證制，原訂4月16日擴大執行，但立委質疑，實測後發現官方APP「EZ WAY易利委」並不方便；對此，關務署表示，考量使用率仍低及疫情發展等因素，將延後一個月再實施。

立法院財委會今天審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案及海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部長蘇建榮率領相關單位首長受邀備詢。

為解決快遞貨物冒名通關問題並確保稅捐，海關近年逐步推動實名認證制，原訂4月16日起實施新制，收件人若沒填寫紙本報關委任文件或沒透過官方「EZ WAY易利委」APP實名認證，包裹僅首次可通關放行，第二次將不受理，等於將收不到網購包裹。

時代力量立委陳椒華於質詢時質疑，實測後發現，「EZ WAY易利委」APP並不好使用，建議是否開發電腦版，以加強實用性。

財政部關務署長謝鈴媛回應，目前使用「EZ WAY易利委」APP約占1至4月簡易進口報單數6.15%，考量下載率仍偏低，有民眾反映使用上不便，加上APP客服人力不足，因此決定新制延長一個月至5月16日再全面實施。

謝鈴媛表示，已與負責APP維運的關貿網路公司協調，增加使用上的便利性，並加派客服人力，APP目標下載使用量可達到簡易進口報單數的一成。

關務署官員補充，將與淘寶、蝦皮合作，預計6月底完成整批會員認證，從電商會員系統直接連結關務署的實名認證資料庫，可望大幅提升實名認證人數。（編輯：林興盟）1090413