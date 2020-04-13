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酒店舞廳停業 高市府從嚴加碼八大行業實名登記

最新更新：2020/04/13 21:39
高雄市政府13日召開防疫會議，加碼規劃要對八大行業的其它業者採實名登記。市長韓國瑜（左）出席主持會議。中央社記者董俊志攝　109年4月13日
高雄市政府13日召開防疫會議，加碼規劃要對八大行業的其它業者採實名登記。市長韓國瑜（左）出席主持會議。中央社記者董俊志攝　109年4月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）中央流行疫情指揮中心日前宣布，為防堵武漢肺炎，包括酒店及舞廳、有男女陪侍的行業暫停營業，高雄市政府今天召開防疫會議，加碼規劃要對八大行業的其它業者採實名登記。

高雄市長韓國瑜今天主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級第16次應變指揮中心會議」，會後宣布針對八大行業酒店、舞廳以外的其它業者採實名制登記，會在擬定相關措施公告後向中央報備，經同意後施行。

經發局長伏和中指出，市府擬對八大行業其它業者進一步採實名制，讓消費者面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散時，可以掌握追蹤；這項規定將會報中央同意後施行；經發局估計登記有案的八大行業是456家。

衛生局長林立人表示，擴大八大行業實名制是依照傳染病防治法第37條規定，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，會同有關機關採行相關措施，包括擬定管制集會及撤離特定場所等。

他指出，一旦中央流行疫情指揮中心同意高雄市報備措施，就能對違法者據以開罰。高雄市擬採實名制的還包括舞場、視聽歌唱、三溫暖、夜店業及特種咖啡茶室等場所等。

另外，針對防疫旅館整備，林立人表示，目前的量能足供支應居家檢疫對象，未來如果海洋局漁工、勞工局經管的移工有需要居家檢疫，防疫旅館也會協助。

因應防疫需要，高市府明天市政會議也將首次採視訊進行，新聞局長鄭照新表示，市府首長會在四維、鳳山行政中心各自辦公室線上進行，明天會擴大辦理。（編輯：洪學廣）1090413

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