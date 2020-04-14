藥局千片口罩拒賣 高市衛生局：逾時不賣未違規

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市三民區一家藥局昨天遭檢舉涉嫌囤積口罩，店內還有上千片口罩卻拒賣，引起店外排隊民眾不滿，高市衛生局今天指出，經派員前往了解，業者是超過販售時間不賣，並未違規。

高雄市衛生局藥政科長朱孝芳今天在衛生局接受媒體聯訪，說明這起購買口罩爭議。

朱孝芳說，昨天有民眾檢舉指出，上網查藥局口罩存量，顯示這家藥局的口罩還有1000多片，但藥局業者卻堅持不賣，令店外排隊民眾枯等。轄區衛生所人員據報到場了解，當時已逾傍晚6時，藥局雖表示還有存量，但因已超過公告的售販口罩時間，因此拒賣。

朱孝芳表示，衛福部規定藥局每天至少要有2小時販售時間，這家藥局公布販售時間下午3至5時並沒有違反規定。不過，由於告示板販售時間下面還寫著「售完為止」而落人口實；衛生所人員當場好言相勸業者「可以就繼續賣」，溝通過程可能發生誤會，對方回些情緒性的話，但雙方並沒有口角。

朱孝芳進一步表示，衛生所人員最後尊重業者決定，但請業者移除「售完為止」告示，以免引起誤會。現場排隊向隅民眾見狀後紛紛離去，並未發生糾紛。

朱孝芳說，高市配合實名制口罩販售的健保特約藥局有600多家，其中400多家假日還有營業，有些藥局供不應求，也有藥局當天未售完，就留到隔天再賣。衛生局將進一步與藥局溝通，請藥局在網上公告口罩存量時加註販售時間，不要再提「售完為止」，以免民眾誤解。（編輯：陳俊碩）1090414