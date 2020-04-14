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陳冊違反檢疫罰百萬未繳 北市送行政執行署

最新更新：2020/04/14 17:26

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市衛生局今天表示，日前從北京入境失聯，違反居家檢疫挨罰百萬元的男子陳冊，因未繳罰鍰，昨天移交行政執行署。

衛生局疾病管制科長余燦華告訴中央社記者，第一案為3月從廈門入境的盧姓台商，不配合居家檢疫，改赴高雄搭機離台遭攔截，甚至還攻擊警員，成為台北市首例挨罰百萬元者，遲遲未繳納，10日已送行政執行署。

第二例挨罰百萬元的是男子陳冊，3月從北京入境後即失聯，最後被警方在網咖尋獲，從失聯至尋獲共歷時79小時，嚴重違反居家檢疫規定，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，開罰新台幣100萬元。

余燦華表示，陳冊的裁處書1日開立，6日文到陳冊家中，限期7天未繳，昨天送行政執行署處理。

截至13日為止，台北市共開罰87名違反居家檢疫規定者、1名違反居家隔離規定者，總金額為480萬元，共繳納46萬元。

為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，部分民眾必須進行居家檢疫或居家隔離，但違規情形層出不窮，台北市有2例違反居家檢疫而挨罰百萬元個案。（編輯：李亨山）1090414

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