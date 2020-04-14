疫情衝擊 台中李方艾美酒店暫緩開幕籌備作業

（中央社記者郝雪卿台中14日電）由李方酒店管理集團打造的台中李方艾美酒店，原定今年第3季開幕，受到武漢肺炎疫情影響，集團今天發布聲明指出，將暫緩開幕籌備作業，並進行人事精簡。

李方酒店管理集團在聲明中指出，籌備多時的台中李方艾美酒店因受疫情衝擊，宣布暫緩開幕籌備作業，並進行人事精簡，後續將視疫情發展狀況再行評估。而台中目前的近30名員工將只留下約1成，其餘人員工作到15日為止。

李方酒店管理集團響應台中市政府的中區產業再生計畫，與國際飯店品牌合作，斥資80億元，在台中火車站商圈金沙百貨舊址設立「台中李方艾美酒店」，規劃設置228間客房，並於2015年3月舉行開工典禮，原本當時宣布將於2016年底開幕、2017年正式營運，卻遲遲沒有下文。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，台中李方艾美酒店於去年12月取得台中市政府核發的一般旅館營業執照後，原定今年6月開幕，又延後到9月開幕，如今在疫情衝擊下，宣布開幕籌備作業暫緩，她尊重經營團隊的決定，希望這波疫情早日結束，讓大家恢復生活常軌，重振民眾信心，她也會請勞工局協助酒店員工轉職。（編輯：陳俊碩）1090414