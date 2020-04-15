世衛稱與台保持交流 與會醫師：忽視台灣是個體

世衛稱數十年來與台灣保持交流；曾參加世衛會議的台大醫師李秉穎說，世衛忽視台灣是個體，是歧視，對台灣不公。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北15日電）世衛稱數十年來與台灣保持交流；曾參加世衛會議的台大醫師李秉穎說，與會名牌被寫「台灣，中國」，經抗議才改正，也無法實質參與；世衛忽視台灣是個體，是歧視，對台灣不公。

紐約時報刊登台灣民眾募資廣告，文案提到台灣被世衛組織（WHO）拒於門外，但台灣其實可以幫忙。對此，世衛以13點說明答覆中央社記者email詢問，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。

台大醫院小兒部醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎上午接受廣播節目採訪，回應世衛宣稱長期關心台灣時表示，世衛不承認台灣防疫做的好，也死不認錯，忽視台灣，而台灣拚命想要參加相關的技術會議。

李秉穎分享過去參加技術會議經驗時說：「它也是歧視你，不知道是種族還是國家歧視？」與會者名牌是寫「台灣，中國」（Taiwan,China），經抗議才改正，不寫國名改寫學術單位名稱。

就算參與技術會議，李秉穎表示，當場無法參與現場討論，也無法就政策面提出建議、無法發言。參與防疫相關的視訊會議時，也根本無法參與，「就是看別人討論而已」。

李秉穎說，過去台灣腸病毒疫情嚴重時，世衛完全沒有派員來；在台灣經歷SARS時，跟世衛要什麼資料都沒有，叫台灣跟中國要。一直到疫情快要失控、台灣快要完蛋時才要派人來，「這樣叫很關心嗎？」

李秉穎表示，台灣是希望參與世衛，能對政策表達意見、提供建議，但世衛忽視台灣是個體，也不尊重，這是歧視台灣，對台灣不公平。（編輯：陳政偉）1090415