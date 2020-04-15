確診者遭疑境外生病才返台 陳時中以常咳嗽化解

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北15日電）一對武漢肺炎確診者屢遭外界質疑在國外發病而搭機回台確診；指揮官陳時中今天說，有感冒症狀人非常多，很多並非武漢肺炎高風險群。他更以常在記者會咳嗽為例，盼別苛責。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一對長年旅居美國的夫婦日前回台，雙雙確診。引發外界質疑，是否明知確診才搭機，意圖回台使用國家資源治病。

有媒體在今天下午記者會詢問，該確診個案登機前是否已有相關症狀，仍搭機；指揮中心發言人莊人祥說，航空公司有詢問，是否有相關症狀，但該個案沒有症狀；且回國時有申報相關資料，也在機場就採檢了。

指揮中心指揮官陳時中在記者會數度回應媒體提問時表示，有感冒的人非常多，登機前是陳述症狀，但航空公司沒辦法判斷，得由專家判斷。

陳時中表示，台灣每天都有非常多人因類似感冒症狀就醫，但很多情況並不是武漢肺炎高風險群，只要高風險區域回來，若有症狀會列入採檢對象。

陳時中說：「我在記者會常在咳，若要坐飛機是否就是武漢肺炎，每個人都有這樣的經驗」，關鍵是乘客主動告知，由專業醫師協助判斷，這不是罪過，否則可能造成日後疫調困難。

一名有公衛與法律專長的醫師受訪則表示，如果民眾誠實告知發病狀況和日期，卻遭指隱匿或故意搭機回台，有如對據實告知症狀的行為加以處罰，況且目前並未禁止有任何一點不適症狀者搭機返台。如此可能會影響日後其他個案不願在疫調中據實以告，對防疫造成更大負面影響。（編輯：卞金峰）1090415