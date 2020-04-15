世衛稱和台保持交流 外交部：申請技術會議被拒高達7成

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北15日電）世衛稱和台灣保持交流；外交部今天回應，世衛迄今無法秉持中立讓台灣參與，過去申請技術會議被拒高達7成，呼籲世衛儘速與台灣研商，邀台灣以觀察員身分出席今年WHA。

紐約時報刊登台灣民眾募資廣告，文案提到台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，但台灣其實可以幫忙。對此，世衛以13點說明答覆中央社記者email詢問，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。

外交部國際組織司司長陳龍錦下午在疫情記者會針對台灣民眾自發在紐時刊登廣告，世衛秘書處對此提出說明一事表示，肯定世衛認真看待台灣存在，公開認真討論台灣參與問題。但台灣迄今還是無法參與，世衛也無法秉持中立接納台灣參與。

陳龍錦表示，在2019冠狀病毒疾病疫情下，還在疫情報告中把台灣當成中國一部份，納入中國疫區，這與台灣完整參與世衛機制和活動「有很長距離」。

他說，儘管世衛宣稱今年初有和台灣專家溝通合作，陳龍錦說，但目前的參與仍然有限，不但有礙台灣取得資訊，也更難分享成果。

陳龍錦說，台灣身處全球公衛體系，成功抗疫的經驗更是世衛不可或缺的夥伴。但因政治因素，台灣從2017年起即未再受邀出席 「世界衛生大會」（WHA）；自2009年至2019年，台灣申請參與187場WHO技術性會議，每次申請的時間均十分冗長，且只受邀參加57場，被拒率高達7成，WHO也多未告知拒絕的原因。

此外，台灣所在地區屬WHO西太平洋區署（WPRO）負責，但WPRO一向拒絕與台灣聯繫，也未曾提供任何區域內的公衛資訊給台灣；台灣專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡，但WHO仍未同意邀台灣參加實驗室網絡。

陳龍錦也說，WHO雖將台灣專家納入WHO 「國際衛生條例」（IHR）的專家名單，但鮮少邀請台灣專家出席相關會議，這次全球疫情的處理，就是最顯著的例子。WHO基於政治考量，無法認證台灣所製造的疫苗，影響台灣推動疫苗的研發，也對台灣提供疫苗給有需要的國家造成阻礙。

外交部指出，這些事實顯示，台灣無法參與WHO，不但損害台灣2300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠於台灣所能提供的協助及經驗分享。台灣已經向國際社會展現「台灣不但能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help,and Taiwan is helping!）。

陳龍錦說，WHO應該認知，台灣不受中國統治，也有獨立而完整的醫療公衛體系，只有台灣的民選政府能夠代表台灣人民。外交部再次呼籲，WHO儘速與台灣政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA，並做適當可行的安排，完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。（編輯：陳政偉）1090415