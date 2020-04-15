更多編輯台推薦新聞：
女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動
政治

女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】
政治

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】

整理包／中國隱匿疫情還發動大外宣討讚美 歐美齊聲說不
國際

整理包／中國隱匿疫情還發動大外宣討讚美 歐美齊聲說不

專題／時報廣場空蕩成新常態 紐約擺脫疫情陰影路漫長
國際

專題／時報廣場空蕩成新常態 紐約擺脫疫情陰影路漫長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
回應現金紓困訴求 蘇貞昌：讓有需要的勞工領
首頁 / 生活

旅美婦註記遭批慢半拍 移民署：絕無延遲

最新更新：2020/04/15 18:40

（中央社記者黃麗芸台北15日電）媒體報導，自美境外移入的確診個案393有症狀登機，遭批註記慢半拍。移民署今天說，接獲通知的第一時間就進行入境通報，疾管署人員也據此順利攔阻送醫篩檢，絕無延遲。

中國時報報導，中央流行疫情指揮中心日前公布國內新增確診個案，其中境外移入的案393長年旅居美國，但因登機返台前並未被移民署註記，導致該班機未預先準備防疫措施，引發防疫漏洞的隱憂。

移民署今天發布新聞稿表示，關於393案通報一事，是配合中央流行疫情指揮中心政策於接獲通知的第一時間就進行入境通報，疾管署駐桃園機場人員也根據通報，順利於班機抵達時至登機門攔阻後送醫篩檢而確認，絕無延遲情事。

為防止武漢肺炎疫情自境外移入，移民署說，均配合中央流行疫情指揮中心執行防疫政策，於各機場港口執行限縮外來人口來台措施，且統計今年1月23日以來不符入境資格遭拒入的旅客有668人，其中桃園機場的614人占大宗。

移民署表示，為免台灣成為境外傳播來源國，影響國際形象及國人入境他國權益，截至目前查獲居家檢疫未滿14天欲出境對象計有58人，其中桃園機場有40人，均立即通知疾管署處理並由其通知縣市衛生局開單處罰，以遏止投機旅客擅離出境。（編輯：李亨山）1090415

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報