旅美婦註記遭批慢半拍 移民署：絕無延遲

（中央社記者黃麗芸台北15日電）媒體報導，自美境外移入的確診個案393有症狀登機，遭批註記慢半拍。移民署今天說，接獲通知的第一時間就進行入境通報，疾管署人員也據此順利攔阻送醫篩檢，絕無延遲。

中國時報報導，中央流行疫情指揮中心日前公布國內新增確診個案，其中境外移入的案393長年旅居美國，但因登機返台前並未被移民署註記，導致該班機未預先準備防疫措施，引發防疫漏洞的隱憂。

移民署今天發布新聞稿表示，關於393案通報一事，是配合中央流行疫情指揮中心政策於接獲通知的第一時間就進行入境通報，疾管署駐桃園機場人員也根據通報，順利於班機抵達時至登機門攔阻後送醫篩檢而確認，絕無延遲情事。

為防止武漢肺炎疫情自境外移入，移民署說，均配合中央流行疫情指揮中心執行防疫政策，於各機場港口執行限縮外來人口來台措施，且統計今年1月23日以來不符入境資格遭拒入的旅客有668人，其中桃園機場的614人占大宗。

移民署表示，為免台灣成為境外傳播來源國，影響國際形象及國人入境他國權益，截至目前查獲居家檢疫未滿14天欲出境對象計有58人，其中桃園機場有40人，均立即通知疾管署處理並由其通知縣市衛生局開單處罰，以遏止投機旅客擅離出境。（編輯：李亨山）1090415