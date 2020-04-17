iPhone SE預約開紅盤 5大電信資費出爐

蘋果15日發表第2代iPhone SE平價手機，備有黑色、白色與（PRODUCT）RED紅色可選，支援Qi認證充電器的無線充電功能及快速充電功能。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 109年4月15日

（中央社記者江明晏台北17日電）蘋果（Apple）第2代iPhone SE將於24日開賣，5大電信今天端出資費，均推出0元購機方案，業者預約結果也開出紅盤，顯示史上最低價的iPhone有望掀起一波換機潮。

蘋果（Apple）日前發表第2代iPhone SE新機，配備4.7吋螢幕、A13仿生晶片、單鏡頭相機及可指紋辨識的Home鍵，將於4月24日開賣，售價新台幣1萬4500元起，是目前蘋果推出最便宜的iPhone。

中華電信、遠傳電信、台灣大哥大今天公布蘋果新一代iPhone SE最新資費，申辦4G指定專案，月付新台幣1399元，綁約30個月，iPhone SE （64GB） 可0元帶回家，並享上網吃到飽與網內通話免費。電信三雄並提供贈用網外通話分鐘數優惠、搭配行動VIP最高再折5000元等優惠。

台灣之星推出iPhone SE資費方案，月租999元，iPhone SE （64GB）可0元帶回家，新用戶預購更可以月租599元、綁約30個月的合約0元購機，申辦新款iPhone SE還可再享最長2年免費5G升級體驗，待5G開台後自由選擇升級時間、線上一鍵開啟。

亞太電信則宣布，搭配888元月租，綁約36期，售價1萬4500元的iPhone SE 64GB專案價0元，再享4G不限速上網吃到飽、網內通話免費。

業者表示，iPhone SE預約成果開出紅盤，有望帶起一波換機潮。台灣大哥大開放官網及門市讓果粉預約，到今天中午12時為止，登記預約人數「爆棚」，目前以黑、白色兩款機種，最受果粉青睞，各占總預約數量的3成5，果粉預約又以128GB容量機款最受歡迎，預約占比高達6成。

遠傳自16日開放門市與官網預約登記iPhone SE，預約官網流量短短1.5小時即突破萬人，門市詢問熱度高。根據遠傳預約活動截至晚間5時30分統計，iPhone SE容量以128GB最受果粉青睞，占預約量接近6成。此外，最受歡迎的顏色為白色，獲4成以上預約用戶選用，其次為黑色，預約量約3成5。

台灣之星表示，預約情況踴躍，手機容量以64GB最受消費者青睞，選擇占比超過4成；顏色方面則是白色最受市場喜愛，有近4成消費者選擇；今天晚上8時將開放全額預購新款iPhone SE。

此外，全台最大蘋果經銷商德誼數位DE今天起全台門市開放iPhone SE系列新機預約，並推出預約、攜碼等優惠。德誼數位總經理黃麗容表示，這次新機不論在規格或是價格上都符合市場需求及期待，預期新機在銷售上會有相當好的表現。（編輯：張良知）1090417