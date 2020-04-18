堵防疫漏洞 指揮中心：將檢討返台軍艦檢疫

（中央社記者張茗喧台北18日電）國軍軍艦官兵出現3例武漢肺炎確診病例，最早4月初就有症狀卻未通報，恐成防疫漏洞。疫情指揮中心發言人莊人祥坦言，船上採檢確實有難度，將檢討軍艦返台後的檢疫措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布新增3例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，均為軍艦官兵，昨晚緊急召回同隊3艘軍艦官兵及學生共700多人，分處7處進行集中檢疫，並將漏夜進行採檢、檢驗。

根據疫調，3人分別自4月初開始陸續出現症狀，且3人均出現嗅覺異常症狀，但都沒有通報，直到在船上航行、隔離滿30天後，下船才分別在桃園、台中、高雄自行就醫。

指揮中心發言人莊人祥會後受訪時表示，按規定，在船上期間有任何人出現發燒、呼吸道疾病就應通報，且也有軍醫隨艦；不過仍得看船上如何處置，船上要檢驗確實比較困難。

除軍艦有700多人要集中檢疫，下週又有2班類包機將返台，外界也好奇集中檢疫空間是否足夠。莊人祥說，目前經計算，集中檢疫空間均足夠，將逐一詢問每名官兵的症狀並逐一採檢，預計今晚8時至9時能採檢完畢，盡快將染病、沒染病者區分開來。

有鑑於此，未來船艦回台後是否統一居家檢疫，避免漏網之魚，莊人祥坦言，會再針對返台軍艦檢疫措施進行檢討。（編輯：陳政偉）1090418