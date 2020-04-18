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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／台灣軍艦曾靠泊港口 帛琉政府啟動調查

最新更新：2020/04/18 19:06
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，新增3例（案396、397、398）武漢肺炎境外移入，3人均在海軍敦睦遠航支隊實習、住同寢室。圖為15日海軍敦睦艦隊結訓典禮。（圖取自facebook.com/ROCNAVY.tw）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，新增3例（案396、397、398）武漢肺炎境外移入，3人均在海軍敦睦遠航支隊實習、住同寢室。圖為15日海軍敦睦艦隊結訓典禮。（圖取自facebook.com/ROCNAVY.tw）

（中央社記者張茗喧台北18日電）曾停靠帛琉的海軍軍艦有官兵確診武漢肺炎。新光醫院副院長洪子仁今天說，台灣近日才替帛琉建實驗室，檢驗數十名醫護、海軍均為陰性，因應台軍艦官兵染疫，帛琉也將啟動調查。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增3例武漢肺炎境外移入病例，個案是3名海軍軍艦官兵，且該軍艦過去30天內僅停泊過帛琉，消息一出也引發帛琉關注。

洪子仁今天接受中央社記者訪問表示，新光醫院3月初曾以視訊形式協助帛琉採檢武漢肺炎病毒，相關檢體也送至台灣檢驗，所幸檢驗結果為陰性，成功排除疑似個案。

洪子仁說，為了協助友邦防疫，台灣政府、醫院及民間團體近期才協助帛琉建置首間實驗室，並由新光醫院派2名醫事人員到現場幫忙，如今帛琉一天以可檢驗60件檢體。

他表示，至今維持零確診紀錄的帛琉，在實驗室建置完畢後曾檢驗數十名醫護以及海軍相關人員，檢驗結果均為陰性，如今卻傳出曾到訪的台灣軍艦官兵染疫，帛琉也被指涉為可能感染源，令帛琉政府大感不解。

洪子仁說，此消息一出，帛琉政府已立即展開調查，將針對軍艦官兵曾到訪的地方以及可能接觸者進行採檢。（編輯：卞金峰）1090418

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