20日起汽油降9角柴油降1元 92無鉛創近21年新低價

台灣中油自20日凌晨零時起調降汽柴油價格，汽油每公升調降0.9元，柴油每公升調降1元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北19日電）國際原油價格持續在低檔徘徊，連帶影響國內油價。台灣中油表示，自20日凌晨零時起汽油每公升調降新台幣0.9元，柴油每公升調降1元，92無鉛汽油每公升17元，創下1999年12月以來的新低。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升17.0元、95無鉛汽油每公升18.5元、98無鉛汽油每公升20.5元、超級柴油每公升14.0元。

台灣中油表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，削弱全球燃料需求，加上市場擔心石油的減產對於平衡油市可能力有未逮等因素影響，導致油價下跌。

今年中油油價高點落在1月13日，92無鉛汽油每公升價格達27.8元，明天油價降至17元，將創下1999年12月以來的新低；95無鉛汽油1月13日每公升價格達29.3元，明天降至18.5元，價差達10.8元。車主加滿50公升的油箱，將差了540元。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶20.38美元，較前週23.77美元下跌3.39美元，新台幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算跌幅為11.57%。（編輯：林興盟）1090419