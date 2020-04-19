更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡
證券

武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點
運動

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...
一週大事

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

最新更新：2020/04/19 20:36
敦睦艦隊釀台灣目前武漢肺炎最大群聚案，指揮中心僅花一個晚上就完成3艘軍艦744人採檢。（示意圖／中央社檔案照片）
敦睦艦隊釀台灣目前武漢肺炎最大群聚案，指揮中心僅花一個晚上就完成3艘軍艦744人採檢。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北19日電）敦睦艦隊釀台灣目前武漢肺炎最大群聚案，指揮中心僅花一個晚上就完成3艘軍艦744人採檢。迅速應變的背後是數十名第一線人員徹夜採檢、檢驗，希望盡早補洞，盡力守住本土防線。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。

3艘艦艇共744名人員，在首例確診個案確認後，指揮中心要求國防部召回相關成員，並在18日晚間分送到7個檢疫所並逐一採檢後再送到全台6個檢驗實驗室檢驗，一路拚到今天上午才全部驗完。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會特別感謝第一線的採檢人員和實驗室人員，協助在很短的時間就完成採檢和檢驗結果。目前評估在社區造成進一步影響的風險不是那麼高，但不能說沒有，因為人數很多，需要快速做相關疫情調查，希望把防線守下來。

指揮中心發言人莊人祥晚間受訪時表示，744名軍艦成員分送到7個集中檢疫所，裡面有許多負責採檢和提供生活照顧的區管人員及衛生所人員。

莊人祥說，一直到18日晚上，檢體才送到全台6個實驗室，實驗人員集體徹夜加班，甚至有人一直忙到今天中午才能回家休息。

不少網友在下午疫情記者會直播留言，「指揮中心辛苦了」「感覺累壞了」「希望指揮中心人員快休息」。（編輯：管中維）1090419

延伸閱讀
敦睦艦隊8確診高雄足跡公布 百貨夜市等7據點20日封館消毒敦睦艦隊染疫海軍道歉 國防部組專案小組調查敦睦艦案遭疑隱匿 陳時中：社會獵巫會影響疫調敦睦艦隊成武漢肺炎最大群聚案 張上淳研判艦上感染已不只一波敦睦艦隊染疫 台中市3例確診足跡遍及竹苗台中黃曙光16日曾赴官邸 醫療團隊嚴密關注總統健康防敦睦艦隊群聚擴大 逾2000接觸者將收提醒簡訊
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報