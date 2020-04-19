防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

敦睦艦隊釀台灣目前武漢肺炎最大群聚案，指揮中心僅花一個晚上就完成3艘軍艦744人採檢。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北19日電）敦睦艦隊釀台灣目前武漢肺炎最大群聚案，指揮中心僅花一個晚上就完成3艘軍艦744人採檢。迅速應變的背後是數十名第一線人員徹夜採檢、檢驗，希望盡早補洞，盡力守住本土防線。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。

3艘艦艇共744名人員，在首例確診個案確認後，指揮中心要求國防部召回相關成員，並在18日晚間分送到7個檢疫所並逐一採檢後再送到全台6個檢驗實驗室檢驗，一路拚到今天上午才全部驗完。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會特別感謝第一線的採檢人員和實驗室人員，協助在很短的時間就完成採檢和檢驗結果。目前評估在社區造成進一步影響的風險不是那麼高，但不能說沒有，因為人數很多，需要快速做相關疫情調查，希望把防線守下來。

指揮中心發言人莊人祥晚間受訪時表示，744名軍艦成員分送到7個集中檢疫所，裡面有許多負責採檢和提供生活照顧的區管人員及衛生所人員。

莊人祥說，一直到18日晚上，檢體才送到全台6個實驗室，實驗人員集體徹夜加班，甚至有人一直忙到今天中午才能回家休息。

不少網友在下午疫情記者會直播留言，「指揮中心辛苦了」「感覺累壞了」「希望指揮中心人員快休息」。（編輯：管中維）1090419