敦睦艦隊染疫24人足跡分布9縣市 停留15分鐘以上地點簡訊通知民眾

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥19日說，將針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，發簡訊提醒同一時段曾到同一地點的民眾。圖為108年3月敦睦艦隊停靠澎湖。中央社 109年4月19日

（中央社記者陳偉婷台北19日電）敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，將針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，發簡訊提醒民眾。估計共有30餘個場所，約分布9縣市。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。

因染疫軍官15日至18日曾在社區活動，指揮中心今天已針對3艘艦艇官兵的家屬親友發送提醒簡訊，估計發送簡訊數量約2000至3000人。也會研判是否公布染疫軍官足跡。

莊人祥晚間表示，將針對24名染疫者，在15日至18日，若曾到空曠地方停留超過15分鐘，就會透過手機訊號追蹤，發簡訊提醒同一時段曾到同一地點的民眾，但無法估計將發出多少通訊息。簡訊是一般的提醒訊息，告知民眾應自我健康管理，若有疑似症狀，可打1922專線或做好防護就醫。

莊人祥說，目前符合上述條件的場所約30餘個，約分布在9個縣市。（編輯：管中維）1090419