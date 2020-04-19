更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡
證券

武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點
運動

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...
一週大事

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

敦睦艦隊染疫24人足跡分布9縣市 停留15分鐘以上地點簡訊通知民眾

最新更新：2020/04/19 22:45
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥19日說，將針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，發簡訊提醒同一時段曾到同一地點的民眾。圖為108年3月敦睦艦隊停靠澎湖。中央社　109年4月19日
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥19日說，將針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，發簡訊提醒同一時段曾到同一地點的民眾。圖為108年3月敦睦艦隊停靠澎湖。中央社　109年4月19日

（中央社記者陳偉婷台北19日電）敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，將針對24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，發簡訊提醒民眾。估計共有30餘個場所，約分布9縣市。

中央流行疫情指揮中心繼18日公布有3名敦睦艦隊成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後，19日再新增21人，累計已24人染疫。

因染疫軍官15日至18日曾在社區活動，指揮中心今天已針對3艘艦艇官兵的家屬親友發送提醒簡訊，估計發送簡訊數量約2000至3000人。也會研判是否公布染疫軍官足跡。

莊人祥晚間表示，將針對24名染疫者，在15日至18日，若曾到空曠地方停留超過15分鐘，就會透過手機訊號追蹤，發簡訊提醒同一時段曾到同一地點的民眾，但無法估計將發出多少通訊息。簡訊是一般的提醒訊息，告知民眾應自我健康管理，若有疑似症狀，可打1922專線或做好防護就醫。

莊人祥說，目前符合上述條件的場所約30餘個，約分布在9個縣市。（編輯：管中維）1090419

延伸閱讀
敦睦艦隊成武漢肺炎最大群聚案 張上淳研判艦上感染已不只一波敦睦艦案遭疑隱匿 陳時中：社會獵巫會影響疫調敦睦艦隊染疫 總統要國防部徹底檢討敦睦艦隊染疫 台中市3例確診足跡遍及竹苗台中黃曙光16日曾赴官邸 醫療團隊嚴密關注總統健康防敦睦艦隊群聚擴大 逾2000接觸者將收提醒簡訊
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報