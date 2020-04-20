國衛院紅外線熱像儀有AI 東南亞國家想取經

（中央社記者陳偉婷台北20日電）國衛院開發新一代紅外線熱像儀系統，有人臉邊緣偵測、多人同步測量等功能，可透過AI演算降低拿熱咖啡、冰茶的誤判機率，有部分東南亞國家已表達高度興趣。

隨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，不少機關、場所都需要量測體溫，沒發燒才能過關，但使用紅外線熱像儀者，可能被熱飲、冷飲干擾，或熱像儀價格高昂難以負擔。

國家衛生研究院上午發布新聞稿指出，生醫工程與奈米醫學研究所助研究員廖倫德與博士陳聖夫研究團隊成功開發新一代紅外線熱像儀系統，具「AI智慧人臉邊緣即時偵測」、「多人同步動態量測」、「體溫警示即時通知」及「證件感應」等四大功能。

廖倫德說，有別於目前耳溫槍與額溫槍都需近距離個別量測體溫並手寫記錄，新一代紅外線熱像儀具備多重感測鏡頭，距離1至3公尺即可進行熱體溫感應量測，且移動行進間可讓3至6人同步偵測，不須站定位就能測量體溫，搭配智慧人臉邊緣偵測演算法，系統會先快速偵測到人臉邊緣後才會進行體溫量測。

團隊還導入AI演算法，可排除人臉以外的非體溫的物品干擾（如咖啡、食物、冷飲），大幅降低系統誤判的機率。

廖倫德表示，經超過200名匿名人次於開放式空間在不同時間點的實際驗證後，新一代紅外線熱像儀系統與同樣量測原理的額溫槍相比，平均每次測量的誤差不大，實測過程中帶有口罩、帽子、眼鏡等都可快速量測出正確體溫。

當體溫超過設定標準時，系統除發出警示聲響與自動拍照建檔外，也會即時透過手機與電腦通知防疫人員，既能有效節省人力與時間，也有助相關單位回溯所需資訊。

廖倫德說，因應目前的防疫措施，系統也具備整合員工證件感應功能，員工只需先感應證件再進行非接觸式的體溫量測，系統便會幫員工自動建檔，也不需額外使用人工紙筆紀錄，未來也可結合人臉辨識打卡系統進行打卡及量測體溫，有助企業與各式機構落實每日防疫工作。

比起坊間動輒新台幣20萬至百萬以上產品，國衛院開發的新一代熱像儀還有價格平實的優勢。廖倫德說，研究團隊透過自行開發的即時熱感應分析軟體、溫度自動化校正技術與AI神經網絡演算法，整合國內新創公司共同開發的微小化雙光熱感應鏡頭模組，可應用於多種平台（嵌入式系統/一般電腦），可有效降低整體布建成本。

廖倫德表示，目前已有很多國家，尤其是新南向國家，都對此套系統有興趣。（編輯：陳清芳）1090420