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武漢肺炎疫情6/100

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

最新更新：2020/04/20 14:24
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，海軍敦睦艦隊有24人確診，其中一人在台北市。副市長黃珊珊（圖）20日接受媒體聯訪時說，個案到過的6個場所均已消毒，且全程戴口罩，僅17日下午3時至4時與女友到桂林路家樂福的爭鮮餐廳用餐時，才把口罩拿下。中央社記者梁珮綺攝　109年4月20日
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，海軍敦睦艦隊有24人確診，其中一人在台北市。副市長黃珊珊（圖）20日接受媒體聯訪時說，個案到過的6個場所均已消毒，且全程戴口罩，僅17日下午3時至4時與女友到桂林路家樂福的爭鮮餐廳用餐時，才把口罩拿下。中央社記者梁珮綺攝　109年4月20日

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）敦睦艦隊官兵多人確診武漢肺炎，其中，確診者曾造訪家樂福4家門市。家樂福今天表示，已在接獲通知後關閉賣場，進行全館消毒，待主管機關檢查核可後，才會恢復營業。

敦睦艦隊有多人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），各縣市政府陸續公布確診個案足跡，確診者曾造訪大賣場、餐廳、飲料店等30多個地點，分布至少9縣市。

其中，確診者足跡曾到家樂福台北桂林店、桃園八德店、台中沙鹿店與高雄鼎山店。家樂福今天表示，台北市政府早上宣布確診者曾到台北桂林店爭鮮用餐，雖確診者沒有進入賣場，但為保險起見，已經封館消毒，經過主管機關確認無虞後，才會重新營業，沙鹿、八德、鼎山店也已封館消毒。

家樂福表示，至於家樂福員工本來就有嚴格健康控管，每天會量測體溫，並配發前線人員護目鏡、手套、口罩等配備防疫；自疫情爆發後，已加強賣場防疫措施，定期消毒，並在收銀區、休息區標示間隔界線，以保持室內社交距離。（編輯：郭無患）1090420

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